Заступник голови МЗС пояснив подробиці нового розслідування щодо MH17

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін пояснив подробиці з приводу нового розслідування щодо збиття літака рейсу MH17, яке, за повідомленнями з Росії, анонсували напередодні з Нідерландів.

Як сказав він 18 липня агентству «РБК-Україна», Росія намагається використати його для пропаганди.

Так він прокоментував повідомлення російського державного агентства «РІА-Новості» 17 липня з Москви про те, що, мовляв, цьому агентству в МЗС Нідерландів повідомили, що «проти Києва почали розслідування про незакриття неба в зоні розбиття MH17».

Як наголосив Єнін, розслідувати будуть дії Росії напередодні катастрофи.

«Росія як тоді, так і зараз не може пояснити, чому вона закрила свій повітряний простір поблизу українсько-російського кордону в районі Донбасу саме з 00.00 17 липня 2014 року. Саме після того, як російський «Бук» перетнув кордон, і за декілька годин до збиття цим «Буком» малайзійського «боїнга», – пояснив Єнін.

У згаданому повідомленні російського агентства при цьому йшлося про те, що розслідування розгляне питання «про закриття повітряного простору над сходом України і регіонами, що межують із зоною конфлікту, включаючи територію Російської Федерації», і що розслідування, яке вже почалося, веде «третя сторона – «Фонд безпеки польотів».

Агентство також писало, що минулого місяця нідерландський адвокат Баудевейн ван Ейк, який представляє інтереси обвинуваченого росіянина Олега Пулатова, заявляв, що в Нідерландах готові з’ясувати причини, з яких Київ, мовляв, не закрив небо для польотів цивільної авіації.

При цьому, додано в повідомленні, прессекретар прокуратури Нідерландів Брехтьє ван де Мосдейк пояснила російському агентству, що це розслідування ведеться окремо від кримінального процесу у справі збиття літака з російського зенітно-ракетного комплексу «Бук».

Згаданий «Фонд безпеки польотів» (Flight Safety Foundation) є неурядовою організацією, яка базується у США, і не має офіційного статусу органу розслідування авіаційних інцидентів, хоча співпрацює з Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО).

Росія, а також прихильні до неї сили в інших країнах, зокрема і в Нідерландах, уже не раз домагалися розслідування того, чому на час збиття літака рейсу MH17, коли на сході України вже точилися бойові дії, Україна не закрила повністю свій повітряний простір у регіоні. Іще в жовтні 2019 року парламент Нідерландів проголосував за необхідність розслідувати такі дії України. Але, як уточнював тоді голова МЗС Нідерландів Стеф Блок, існує питання і про те, чому повітряний простір над Донбасом і навколо нього не закрила не тільки Україна, а й Росія.

Це питання порушували й раніше. Ще 2015 року тодішній міністр закордонних справ України Павло Клімкін відповідав на такі звинувачення на адресу України: «На той момент ми не усвідомлювали такої загрози, і що Росія може відправити на Донбас такі високотехнологічні системи, які можуть збивати літаки. Ми очікували, що там буде звичайна зброя, яка потрапила з Росії на Донбас, але не така складна, як «Бук».

Наприкінці червня – на початку липня 2014 року авіаційні органи України видали кілька документів, відомих як NOTAM (Notice to Airmen – повідомлення для авіаторів), які є вказівкою національних органів організації повітряного руху про особливі умови польотів у певний час на певній території. Останні з цих документів, чинні з 14 липня 2014 року і на момент збиття, закривали повітряний простір над Донбасом до ешелону FL320, тобто до висоти 9750 метрів. Це значно вище, ніж 4500 метрів досяжності найпотужнішої з відомих наданих на той час Росією її гібридним силам на Донбасі протиповітряної системи «Верба».

Натомість Росія видала своє чинне з півночі з 16 на 17 липня 2014 року попередження щодо прилеглих до кордону з Україною частин свого повітряного простору, яке містило відразу два різні рівні висоти закриття цього простору: в одному місці документа приписувалося закриття до ешелону FL320, як і поруч в Україні, але в іншому місці цього ж документа вказана заборона польотів до ешелону FL530 – це висота 16150 метрів, на якій цивільні літаки вже не літають.

Цей момент викликав запитання до Росії під час першого технічного розслідування причин катастрофи, яке здійснила в 2014–2015 роках Рада розслідувань із питань безпеки Нідерландів.

Єдині претензії до України ж із цього огляду полягали в тому, що вона, всупереч рекомендаціям ІКАО, обмежуючи мінімальну висоту польотів зі свого боку кордону, не вказала в документі причини цього. Росія натомість назвала причину, сформулювавши її таким чином: «Через бойові дії на території України біля державного кордону з Російською Федерацією і факти обстрілів із території України в бік території Російської Федерації, для забезпечення безпеки міжнародних польотів»; у ті часи фіксувалися численні випадки обстрілів території України безпосередньо з Росії.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердаму почався перший кримінальний судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17 – за першими результатами кримінального розслідування, яке веде в Нідерландах міжнародна Спільна слідча група (JIT).

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько «Стрєлков», який у час збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР», Сергій Дубинський, відомий на прізвисько «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ», Олег Пулатов, відомий на прізвисько «Гюрза», полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, – а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися. Тільки Пулатов представлений нідерландськими адвокатами.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.