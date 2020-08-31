У Нідерландах відновили слухання у справі про збиття MH17

У понеділок, 31 серпня, у Окружному суді Гааги почалася третя сесія судового процесу у справі про збиття літака рейсу МН17 на Донбасі у 2014 році.

На цьому етапі заплановані виступи адвокатів постраждалих і розгляд клопотань адвокатів одного з обвинувачених.

Як повідомляє «Укрінформ», захист Олега Пулатова, одного з чотирьох підозрюваних у справі, заявив під час сьогоднішнього засідання, що планує найближчим часом вирушити до Росії, щоб зустрітися з підзахисним. За словами адвокатки Сабіни тен Дуссхате, попередні спроби зустрітися з Пулатовим були невдалі через пандемію.

У відповідь нідерландські прокурори зазначили, що адвокати були поінформовані щодо того, з яких міст здійснюються рейси у Росію. Прокурор Вард Фердінандуссе наголосив, що таких є кілька рейсів на тиждень.

Перший блок сесії має тривати з 31 серпня по 11 вересня, другий – з 28 вересня по 9 жовтня, третій – з 2 листопада по 13 листопада.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердаму почався перший судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько «Стрєлков», який у час збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР», Сергій Дубинський, відомий на прізвисько «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ», Олег Пулатов, відомий на прізвисько «Гюрза», полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, – а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися. Тільки Пулатов представлений нідерландськими адвокатами.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.