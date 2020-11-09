Чому заговорив обвинувачений у справі MH17?

Уперше дав свідчення обвинувачений у справі про катастрофу малайзійського «Боїнга» MH17. Йдеться про підполковника запасу ПДВ Росії Олега Пулатова. Він єдиний з чотирьох названих слідством фігурантів справи бере участь в судовому процесі. Щоправда, не особисто, – в залі суду в Нідерландах його інтереси представляє група адвокатів. Але 3 листопада він вперше сам відповів на запитання прокурорів. Як це відбувалося, що сказав обвинувачений, і чому взагалі вирішив перервати мовчання, яке тривало кілька років?

За версією обвинувачення, Олег Пулатов брав участь у перевезенні ЗРК «БУК» по території підконтрольній бойовикам в липні 2014 року, охороняв його, а також був біля установки в момент пуску ракети. Наступного дня після трагедії, СБУ опублікувала телефонну розмову: на записі ще один обвинувачений у справі MH17 Cергій Дубінський, він же «Хмурий», обговорює з невстановленим бойовиком транспортування установки до місця, звідки був збитий літак. Ось частина цього діалогу:

– За «мотелівським» кільцем, з «Бібліотекарем» зідзвонишся, буде стояти, ти зрозумів що, так?



– Так.



– Туди приходиш, там поруч є Первомайське, подивися на карті.



– Я зрозумів.



– І твоє завдання – резерв, плюс охорона ось цієї штучки, яку ти зараз поведеш, зрозумів?



– Я зрозумів.



–​ «Гюрза» туди ж підтягнеться. Давай, коли що - я на зв'язку.

Позивний «Гюрза», який згадує Дубінський, у той час використовував саме Олег Пулатов. Він сам це визнав під час інтерв'ю, яке для суду записали на відео його адвокати.

Те, що Пулатов був біля установки, підтверджує ще одне перехоплення телефонного дзвінка між обвинуваченими у справі Сергієм Дубінським та Леонідом Харченком. Його записали через 20 хвилин після катастрофи, коли бойовики ще не знали, який саме літак збили.

–​ Ми на місці. Одну вже «Сушку» збили.



–​ Молодці, ай молодці! Одну «Сушку» збили. Молодці ... Сьогодні ввечері поставлю питання, очевидно, ти підеш сюди. Залишиш одну роту на прикриття «Бука» і підеш сюди. Що тобі там робити? У тебе тут роботи вистачає. І «Гюрза» піде сюди теж.

У день катастрофи була записана дуже показова розмова. Дзвінок зробили ввечері, вже після запуску ракети. Леонід Харченко обговорює з одним зі бойовиків труднощі, які виникли під час транспортування зенітної установки.

–​ Альо, командире, а ти поїхав уже?



–​ Я? Так! Я пішов по своєму завданню, ви по своєму.



–​ Там десь боєць загубився з цього ... з зенітної установки, свій екіпаж про * бав.



–​ З якої установки?



–​ Ну, з «Бука»!



–​ З «Бука»?



–​ Так.



–​ А де він, бл *?



–​ Ось, на блокпосту стоїть.​

Під час розмови Пулатова з адвокатом уперше пролунав ще один запис, перехоплений 17 липня 2014 року. У ньому фігурує вже безпосередньо «Гюрза» і йдеться про того ж зниклого члена екіпажу ЗРК «Бук».

–​ Альо, Олег! А ти не можеш зв'язатися з бійцями з цієї «коробочки» нової? Де вони взагалі поділися і куди вони поїхали?



–​ Вони ж їхали нам назустріч.



– Так, і ось я приїхав сюди, а їх немає в місці збору. І бійця свого вони одного забули.



–​ Зараз я спробую з ним зв'язатися.

У своїх свідченнях Пулатов не ставить під сумнів достовірність перехоплень, але стверджує, що усі згадки про ЗРК «Бук» у розмовах бойовиків – це свідомий обман.



«Це була дезінформація, спрямована на те, щоб ввести супротивника в оману щодо характеру наших дій і домогтися переваги в тих важких умовах, в яких ми перебували», – каже Пулатов під час інтерв'ю.

На думку експертів, cхожі заяви не витримують критики, оскільки крім перехоплень є значна кількість інших доказів, які підтверджують версію слідства.

«Розумієте, радіогра повинна містити відсотків 60-70 неправди, брехні, дезінформації. Тут, абсолютно все чітко збігається. Тобто, така цікава радіогра, коли противнику зливається 100% інформації навіть у дрібницях. Ось, якщо ці розмови прив'язувати до інших подій: телефонні дзвінки, свідки, які бачили «Бук» по цій трасі, свідки, які були там поруч із числа сепаратистів, які все це бачили, розумієте, то говорити, що ці телефонні розмови не відповідають дійсності – це просто нерозумно», – розповів у коментарі проєкту «Донбас.Реалії» авіаційний експерт та свідок обвинувачення у справі MH17 Вадим Лукашевич.



Водночас, Пулатов у своїх свідченнях говорить про український «Бук», який, начебто, був у районі катастрофи.

«Ми точно знали на той момент, що в районі населеного пункту Зарощенське були розгорнуті на позиціях системи «Бук» української армії», – стверджує обвинувачений.

Уперше про український «Бук» у Зарощенському заявили представники міністерства оборони РФ ще в липні 2014 року. Щоправда, доказів цієї версії міжнародна слідча група так і не отримала.

«Ні супутникових знімків немає, ні слідів цієї техніки немає. Ніяких радіоперехоплень із Зарощенського, щоб український «Бук» між собою розмовляв – немає. Ніхто не бачив, щоб він туди йшов, щоб звідти вийшов. Слідство чітко показало, причому навіть представило телефонні радіоперехоплення сепаратистів, які спілкуються між собою і підтверджують, що Зарощенське тоді було під ними», – пояснює Лукашевич.

За кілька днів до судового засідання, на якому були оприлюднені свідчення Пулатова, в мережі з'явилося інтерв'ю ще одного обвинуваченого у справі MH17 – Сергія Дубінського. Там бойовик повторює версію про український «Бук». Інтерв'ю він дав виданню Bonanza Media. Його засновниця, Яна Ерлашова раніше працювала на прокремлівському телеканалі Russia Today.

«На початку цього процесу прокурори вголос назвали видання Bonanza media, як приклад того, що в Нідерландах розгортається ціла кампанія проти слідства. Це видання стало майданчиком для поширення багатьох, так званих ,альтернативних версій, які нівелюють роль Росії в цій катастрофі», – зазначив журналіст видання «Ґрати» Ігор Бурдига.

То в чому ж може бути причина такої активності обвинувачених у справі MH17?



«Нідерландські адвокати Олега Пулатова кажуть, що наш клієнт зробив заяву – він у цьому не винний. Давайте тоді перевіряти альтернативні версії. По-перше, вони сказали, а давайте перевіримо, чи дійсно з «Бука» збили «Боїнг»? По-друге, давайте перевіримо, чи дійсно це був «Бук» сепаратистів. Звідки ви взагалі взяли, що у сепаратистів був «Бук»? Із телефонних розмов? Давайте опитаємо всіх, хто брав у них участь. Найочевидніший висновок із цього – вони хочуть, щоб до розгляду справи по суті пройшло якомога більше часу. Ще, може, рік чи два», – вважає Бурдига.

«Російська позиція, в тому числі, що ми заперечуємо звинувачення, але створюємо інформаційний шум, накидаючи дуже багато версій різного ступеня достовірності та різного ступеня ідіотизму. Для того, щоб створити таке враження, що настільки все незрозуміло, що правди не знайдеш, ми її ніколи не дізнаємося. Розумієте, це той самий камінь, який кидають у надії, що вода камінь точить», – додає авіаційний експерт та свідок у справі MH17 Вадим Лукашевич.

9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердаму почався перший судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько «Стрєлков», який у час збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР», Сергій Дубінський, відомий за прізвиськом «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», Олег Пулатов, відомий за прізвиськом «Гюрза», полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубінського. А також громадянин України Леонід Харченко, відомий за прізвиськом «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубінського.

За версією нідерландської прокуратури, «Боїнг» рейсу MH17 був збитий ракетою зенітного комплексу «Бук», який прибув на Донбас із території Росії і належав 53-й бригаді ППО збройних сил Росії. В результаті удару загинули 298 пасажирів і членів екіпажу літака.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.



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