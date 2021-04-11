Медіа оприлюднили нові записи бойовиків про збитий на Донбасі рейс MH17

Нідерландська телерадіокомпанія NOS оприлюднила записи понад десятка розмов, за її даними, головних підозрюваних у справі про катастрофу пасажирського «Боїнга» рейсу МН17, збитого над Донбасом влітку 2014 року.

Переговори перехопили українські спецслужби: переважно вони стосуються Сергія Дубінського, який влітку 2014 року був заступником «міністра оборони» незаконного угруповання «ДНР» Ігоря Стрелкова-Гіркіна та колишнього підполковника російських повітряно-десантних військ Олега Пулатова. До цього часу ці записи, повідомляє канал «Настоящее время», не оприлюднювалися.

Судячи з записів розмов, в день авіакатастрофи 17 липня Дубінський повідомив, що має прямий контакт з Москвою. За даними журналістів, його командир Ігор Стрелков-Гіркін дійсно в цей час вів перемови з російською стороною «на вищому рівні».

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На записах розмови Пулатова і Дубінського слішно, як у день катастрофи лайнера Дубінський говорить про ракетну установку «Бук»: за його словами, зброя була необхідною для відбиття атак винищувачів армії України в районі міста Мар’їнка.

17 липня, приблизно за півгодини після падіння «Боїнга», Дубінський дізнається від бойовиків, що вони нібито збили український винищувач «Су» – «сушку».

Йому знадобилося майже дві години для того, щоб виявити, що в цей час було збито пасажирський борт із 300 пассажирами.

«Боїнг»! Літак упав!» – говорить людина, яка телефонує Дубінському. Він відповідає, що «не в курсі».

Після цієї розмови, як витікає з даних прослуховування, Дубінський зажадав від бойовиків роз’яснень.

Згодом Пулатов заявляє, що «Боїнг» нібито збив український військовий лтак «Су», після чого бойовики нібито збили український винищувач. Цю версію неодноразово озвучували після катастрофи пассажирського лайнера російські державні медіа, а потім вона лягла в основу позиції Міністерства оборони Росії.

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При цьому рада безпеки Нідерландів стверджує, що поблизу рейсу MH17 не було інших літаків, у тому числі українського винищувача.

Після того, як інформація про збиття пасажирського лайнера підтвердилася, Дубінський, судячи з іще одного запису, наказує Харченку терміново вивезти ракетну установу «Бук».

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

9 березня 2020 року в спеціальному судовому комплексі на території летовища Схіпгол біля Амстердаму почався перший кримінальний судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17 – за першими результатами кримінального розслідування, яке веде в Нідерландах міжнародна Спільна слідча група (JIT). Цей процес, який веде Окружний суд Гааги, з перервами триває далі, останнє на цей час слухання відбулося 1 лютого.

Обвинувачені на цей час – це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий як «Стрєлков», який на момент збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР»; Сергій Дубинський, відомий як «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ»; Олег Пулатов, відомий як «Гюрза» – підполковник запасу повітряно-десантних військ Росії, який на окупованій частині Донбасу отримав «звання полковника» і був тоді заступником Дубинського. Четвертий обвинувачений – громадянин України Леонід Харченко, відомий як «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися. Тільки Пулатов представлений нідерландськими адвокатами.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.