Минулого тижня винищувачі НАТО сім разів вилітали на перехоплення російських літаків

У період з 29 березня по 4 квітня винищувачі НАТО у країнах Балтії сім разів піднімалися у повітря для ідентифікації та супроводу російських військових літаків у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Про це повідомили у міністерстві оборони Литви 6 квітня.

29 березня винищувачі перехопили один літак Іл-38 і два літаки Су-27.

«Іл-38 летів з материкової частини Російської Федерації в район Балтійського моря, а потім повернувся на материкову частину Росії. Обидва СУ-27 летіли з Калінінграда і повернулися в Калінінград. На літаку не було планів польотів, на борту не працювали транспондери, екіпажі не підтримували радіозв’язок з регіональним центром управління повітряним рухом», – мовиться у повідомленні.

30 березня винищувачі перехопили один Іл-20, що летів з материкової частини Росії в Калінінград.

31 березня літаки НАТО перехопили один Іл-20, що летів з Калінінграда на материкову частину Росії. Винищувачі також перехопили два Су-27, що летіли зі та в Калінінград. Військово-повітряні сили НАТО також перехопили один Ту-134.

2 квітня літак повітряного патрулювання НАТО перехопив один Іл-20 і один Іл-76, які здійснювали польоти зі та в Калінінград. В той же день було перехоплено Ан-26.