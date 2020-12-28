У 90 відсотках випадків ціллю перехоплення сил НАТО в 2020 році були російські літаки – альянс

НАТО заявляє, що в 2020 році понад 400 разів перекидало свої військово-повітряні сили в Європі для перехоплення невідомих літаків, в основному з Росії, через їхнє наближення до повітряного простору Північноатлантичного альянсу.

У заяві НАТО від 28 грудня йдеться, що майже 90 відсотків місій були викликані польотами російських військових літаків, що дещо більше, ніж в попередньому році.

«В останні роки ми стали свідками збільшення рівня російської військової авіації поблизу кордонів Північноатлантичного союзу. Ми завжди пильні. Винищувачі НАТО несуть цілодобове чергування, готові злетіти в повітря в разі підозрілих або несподіваних польотів поблизу повітряного простору наших союзників. Повітряний контроль – важливий спосіб, яким НАТО гарантує безпеку наших членів», – заявила офіційна представниця НАТО Оана Лунгеску.

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У НАТО заявили, що російські військові літаки часто не передають дані транспондерів щодо місця розташування і висоти, не подають план польоту або не виходять на зв’язок із авіадиспетчерами, що потенційно загрожує безпеці цивільних авіалайнерів.

НАТО має близько 40 радарів спостереження за повітряним рухом і вузлів по всій Європі, а також близько 60 літаків, які несуть цілодобове чергування в якості сил швидкого реагування у випадку загрози катастроф чи порушень міжнародних правил польотів поблизу повітряного простору НАТО.

З 2004 року НАТО також здійснює повітряну охорону в країнах Балтії – для Естонії, Латвії та Литви, а також прикриває повітряний простір союзників на Західних Балканах, у яких немає власних винищувачів.