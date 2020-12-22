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22 грудня 2020, Київ 11:55
Новини | Міжнародні

Минулого тижня винищувачі НАТО тричі фіксували російські літаки над Балтійським морем

Російський Іл-20

Минулого тижня, 14-20 грудня, патрульні винищувачі НАТО, дислоковані у країнах Балтії, тричі злітали та супроводжували російські літаки, які пролітали у міжнародному просторі над Балтійським морем.

«14 грудня винищувачі повітряної поліції НАТО ідентифікували літак РФ Іл-20 (за планом польоту Іл-18), що летів в міжнародному повітряному просторі від материкової частини РФ до Калінінградської області. Літак летів за планом польоту, підтримував радіозв’язок з Регіональним центром управління повітряним рухом (РЦВД), летів без радіолокаційного відповідача», – мовиться у повідомленні міністерства оборони Литви.

15 грудня винищувачі НАТО розпізнали такий самий літак Іл-20, що летів у міжнародному повітряному просторі з Калінінграда і назад в Калінінградську область. Супроводжувати літак не вдалося, бо він змінив маршрут.

В той же день Іл-20 вилетів з Калінінградської області і повернувся назад. Цього разу він летів без плану польоту, вимкнувши радіолокаційний транспондер і не підтримував радіозв’язок.

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