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12 Серпень 2019, Київ 21:09
Новини | Міжнародні

За тиждень винищувачі НАТО 9 разів фіксували польоти військових літаків Росії над Балтикою

У Міноборони Литви кажуть, що лише один із зафіксованих випадків був напевне викликаний поганими погодними умовами

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У період з 5 до 11 серпня винищувачі, які виконують функції авіаційної поліції НАТО в країнах Балтії, ідентифікували і супроводжували 9 разів літаки Російської Федерації, що пролітали над Балтійським морем.

Згідно з повідомленням Міноборони Литви, у більшості випадків втручання у повітряний простір країни відбувалося літаками із вимкненим радіолокаційним ретранслятором, за винятком випадку 6 серпня, коли російський військовий літак залетів у повітряний простір Литви над Балтійським морем через «погані погодні умови», вказали в Міноборони.

Російська сторона не коментувала причини появи своїх військових літаків в повітряному просторі Литви.

/**/ /**/ /**/ Винищувач Gripen JAS-39 під час місії НАТО з авіаційної безпеки над Балтією, авіабаза Шяуляй, Литва, фото архівне
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Місія авіаполіції НАТО в країнах Балтії здійснюється силами, базованими в Литві та Естонії.

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