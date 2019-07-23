Москва заперечує порушення повітряного простору Південної Кореї

Міністерство оборони Росії заперечило 23 липня заяву Південної Кореї, що російський бомбардувальник зранку цього ж дня порушив повітряний простір цієї країни, повідомляють російські інформагенції.

«За даними об'єктивного контролю, маршрут літаків Ту-95МС проходив без відхилень від плану відповідно до міжнародних правил на віддаленні понад 25 кілометрів від островів Токто (Такесіма), не порушуючи повітряного простору Південної Кореї», – заявили в російському відомстві, додавши що «попереджувального вогню з боку південнокорейських винищувачів не було».

Водночас в оборонному відомстві Росії підтвердили, що до російських літаків наближалися два південнокорейських винищувачі F-16, які, на думку Москви, «зробили непрофесійні маневри, перетинаючи курс російських стратегічних ракетоносців і створюючи загрозу їхній безпеці».

Південнокорейські військові повідомили раніше 23 липня, що російський військовий літак двічі, з різницею в кілька годин, порушив повітряний простір країни. Для його супроводу були підняті винищувачі, випущені сигнальні ракети і зроблені попереджувальні постріли.

За даними військових Республіки Корея, в районі інциденту були три російські літаки: два стратегічні бомбардувальники Ту-95 і один літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. У повітряний простір Південної Кореї, згідно з твердженнями Сеула, вдерся А-50.

Сеул висловив Москві офіційний протест у зв’язку з інцидентом.