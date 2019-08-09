Британські винищувачі двічі перехоплювали російські літаки

Винищувачі Королівських ВПС Великої Британії 8 серпня двічі піднімалися в повітря для супроводу російських бомбардувальників. Про це повідомили у міністерстві оборони Сполученого королівства.

Винищувач Typhoon і багатоцільовий заправник Voyager вилетіли з бази в Шотландії на перехоплення російських бомбардувальників «Ведмідь» (Ту-95), які наблизилися до повітряного простору Британії.

Удруге винищувачі Typhoon піднімалися з бази НАТО в Естонії, щоб перехопити бомбардувальник Ту-95 та два винищувачі Су-27, які наблизилися до повітряного простору країни.

5 та 6 серпня британські винищувачі перехопили п’ять російських військових літаків