США: російський Су-35 здійснив «небезпечне» перехоплення американського літака

Російський винищувач Су-35 4 червня тричі за три години перехопив американський розвідувальний літак Р-8А «Посейдон», що летів у міжнародному повітряному просторі над Середземним морем. Про це 5 червня повідомив шостий флоту США. Друге з цих перехоплень американські військові визначили як «небезпечне».

Су-35 пролетів на великій швидкості просто перед американським літаком, екіпаж відчув хвилю турбулентності. Це поставило під загрозу життя пілотів, заявили в прес-службі ВМС США.

Американські військові наголосили, що не провокували російський винищувач, а дії Росії в міжнародному повітряному просторі назвали «безвідповідальними».

У Міністерстві оборони Росії не коментували цю подію.

За останні роки в Чорному морі, на Балтиці, в Сирії і в інших місцях сталися численні небезпечні зближення між літаками Росії і НАТО.

У січні 2018 року російський військовий літак Су-27 пролетів у двох метрах від літака спостереження ВМС США в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

У листопаді 2017 року російський винищувач Су-30 здійснив «небезпечне перехоплення» літака військово-морського флоту США P8-A «Посейдон». У цьому інциденті російський літак пролетів перед американським літаком, викликавши сильну турбулентність і змусивши літак США відхилитися на 15 градусів, заявили офіційні особи США.

У квітні 2014 років два російські винищувачі здійснили небезпечний обліт американського ескадреного міноносця.

У Міністерстві оборони Росії порушення при перехопленні заперечували.