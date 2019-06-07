Військово-морські сили США опублікували відео про те, що російський есмінець майже зіткнувся 7 червня з американським крейсером в Філіппінському море. Військово-морські сили США назвали інцидент за участю американського військового корабля «Чанселорсвіль» і російського есмінця «Адмірал Виноградов» «небезпечним і непрофесійним». Прес-служба Тихоокеанського флоту Росії стверджує, що американський військовий корабель «Чанселорсвіль» «несподівано змінив курс» і це Російський флот назвав «небезпечним маневром». (Відео U.S. Navy. В цьому відео немає звуку.)