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07 Червень 2019, Київ 19:36
Відео

ВМС США оприлюднили відео небезпечного зближення кораблів США і Росії біля Філіппін – відео

ВМС США оприлюднили відео небезпечного зближення кораблів США і Росії біля Філіппін – відео
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Військово-морські сили США опублікували відео про те, що російський есмінець майже зіткнувся 7 червня з американським крейсером в Філіппінському море. Військово-морські сили США назвали інцидент за участю американського військового корабля «Чанселорсвіль» і російського есмінця «Адмірал Виноградов» «небезпечним і непрофесійним». Прес-служба Тихоокеанського флоту Росії стверджує, що американський військовий корабель «Чанселорсвіль» «несподівано змінив курс» і це Російський флот назвав «небезпечним маневром». (Відео U.S. Navy. В цьому відео немає звуку.)

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