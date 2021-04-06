Прокуратура Ірану висунула звинувачення 10 посадовцям у справі про збиття літака МАУ

Прокуратура Ірану висунула звинувачення проти 10 посадових осіб у зв’язку зі збиттям пасажирського літака «Міжнародних авіаліній України» в січні 2020 року, повідомляє АР.

«Проведене серйозне і точне розслідування, і пред’явлені обвинувальні акти щодо 10 винних осіб», – ідеться в заяві військового прокурора Голамаббаса Торкі.

Імена обвинувачених та інші деталі прокуратура не повідомила.

17 березня Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як «ворожу ціль».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував цей звіт.

«Змушені констатувати, що розслідування було упередженим, представлені докази є вибірковими, а висновки – оманливими. Документ не надає всіх обставин, не розкриває першопричини трагедії та ланцюжок дій, які до неї призвели. Це – не звіт. Це збірка маніпуляцій, мета якої не з’ясувати істину, а виправдати Ісламську Республіку Іран», – заявив міністр.

Він вважає зміст документу «цинічною спробою приховати істинні причини збиття нашого літака».

Загибель українського літака в Ірані. Що потрібно знати Літак Boeing 737-800 NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (рейс PS752, реєстраційний номер UR-PSR) вилетів близько 6:10 8 січня маршрутом Тегеран-Київ, зник із радарів через кілька хвилин після підйому в повітря.

Загинули всі 176 людей , які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Авіакомпанія МАУ опублікувала списки загиблих пасажирів і членів екіпажу.

, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Авіакомпанія МАУ опублікувала списки загиблих пасажирів і членів екіпажу. Серед загиблих у катастрофі було найбільше громадян Ірану (82 людини) і Канади (63 людини), а також 11 громадян України (2 пасажири і 9 членів екіпажу), 10 громадян Швеції , 4 – Афганістану , 3 – Німеччини і 3 – Великої Британії , повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

у катастрофі було найбільше (82 людини) і (63 людини), а також 11 громадян (2 пасажири і 9 членів екіпажу), 10 громадян , 4 – , 3 – і 3 – , повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Ким були загиблі в авіакатастрофі в Ірані українці: подробиці за посиланням.

Літак був вироблений у 2016 році , отриманий МАУ безпосередньо з заводу Boeing, пройшов останнє планове технічне обслуговування 6 січня 2020 року. МАУ заявляє, що гарантує справність своїх літаків і високу кваліфікацію пілотів.

, отриманий МАУ безпосередньо з заводу Boeing, пройшов останнє планове технічне обслуговування 6 січня 2020 року. МАУ заявляє, що гарантує справність своїх літаків і високу кваліфікацію пілотів. Згідно з першою реакцією іранської сторони, літак розбився через технічні причини, які призвели до аварії двигуна.

11 січня, через 3 дні після катастрофи, президент Ірану Хасан Роугані визнав, що іранські військові помилково збили пасажирський Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України». Він розпорядився знайти винних у цій трагедії.

визнав, що іранські військові помилково пасажирський Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України». Він розпорядився знайти винних у цій трагедії. Командувач повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції Амір Алі Хаджизаде ​повідомив, що оператор протиповітряної оборони Ірану самостійно вирішив випустити крилату ракету по літаку, не зумівши зв’язатися з командуванням.