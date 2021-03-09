Україна приєдналася до британсько-канадсько-шведської заяви щодо збиття літака МАУ в Ірані

Україна приєдналася до спільної заяви Великої Британії, Канади та Швеції щодо збиття Іраном літака рейсу PS752. Це сталося під час роботи 46-ї сесії Ради ООН з прав людини, повідомило українське зовнішньополітичне відомство ввечері 9 березня.

«Минуло більше року з часу трагічного збиття літака рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Внаслідок катастрофи, спричиненої двома іранськими ракетами «земля-повітря», загинули 176 людей, багато з яких летіли додому на канікули або поверталися на навчання. Ми продовжуємо оплакувати цю трагічну втрату», – ідеться в повідомленні.

МЗС України нагадує, що в лютому спеціальні доповідачі Аньєс Калламар і Джаваід Рехман оприлюднили лист на адресу уряду Ірану, в якому «було викладено низку дуже серйозних звинувачень». «Головним занепокоєнням є те, що було порушено право на життя 176 пасажирів та членів екіпажу. Виходимо з того, що Іран не відповів на цей лист. Порушення Іраном зобов’язань з прав людини є надзвичайно тривожним. Це ускладнюється повідомленнями про цілком неприпустимі переслідування та погрози членам родин деяких жертв», – додає МЗС.

Україна разом із партнерами закликала Іран

«невідкладно надати відповідь на лист спеціальної доповідачки Ради ООН з прав людини Аньєс Калламар;

негайно припинити переслідування та залякування сімей жертв як в Ірані, так і за його межами;

забезпечити повне та прозоре розслідування кримінальних справ та неупереджене судочинство як частину його обов’язку забезпечити справедливість для жертв цієї трагедії;

надати вичерпний та прозорий звіт про події, що призвели до цієї трагедії».

Наприкінці лютого заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін у коментарі Радіо Свобода заявив, що Іран повинен надати відповіді на запитання про катастрофу літака «Міжнародних авіаліній України», які виклала у своєму листі спеціальна доповідачка Ради ООН з прав людини з питань позасудових, сумарних або свавільних страт Аньєс Калламар.

У своєму звіті спецпредставниця ООН заявила, що невідповідності в офіційних поясненнях Ірану здаються надуманими та оманливими, «щоб створити максимум плутанини і мінімум ясності».

Вона оприлюднила лист із запитаннями на 45 сторінках, який вона направила в Тегеран ще в грудні 2020 року. Каламар наголосила, що досі не отримала відповіді.

Літак Boeing 737-800NG з реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Серед загиблих – громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Іран, попри повідомлення західних країн із посиланням на свої розвідки, що літак був збитий із комплексу протиповітряної оборони «Тор» російського виробництва зі складу Корпусу вартових Ісламської революції, кілька днів продовжував стверджувати, що причиною катастрофи була технічна проблема з літаком.

Лише вранці 11 січня в Ірані офіційно визнали свою вину за збиття українського літака, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

Загибель українського літака в Ірані. Що потрібно знати Літак Boeing 737-800 NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (рейс PS752, реєстраційний номер UR-PSR) вилетів близько 6:10 8 січня маршрутом Тегеран-Київ, зник із радарів через кілька хвилин після підйому в повітря.

Загинули всі 176 людей , які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Авіакомпанія МАУ опублікувала списки загиблих пасажирів і членів екіпажу.

, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Авіакомпанія МАУ опублікувала списки загиблих пасажирів і членів екіпажу. Серед загиблих у катастрофі було найбільше громадян Ірану (82 людини) і Канади (63 людини), а також 11 громадян України (2 пасажири і 9 членів екіпажу), 10 громадян Швеції , 4 – Афганістану , 3 – Німеччини і 3 – Великої Британії , повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

у катастрофі було найбільше (82 людини) і (63 людини), а також 11 громадян (2 пасажири і 9 членів екіпажу), 10 громадян , 4 – , 3 – і 3 – , повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Ким були загиблі в авіакатастрофі в Ірані українці: подробиці за посиланням.

Літак був вироблений у 2016 році , отриманий МАУ безпосередньо з заводу Boeing, пройшов останнє планове технічне обслуговування 6 січня 2020 року. МАУ заявляє, що гарантує справність своїх літаків і високу кваліфікацію пілотів.

, отриманий МАУ безпосередньо з заводу Boeing, пройшов останнє планове технічне обслуговування 6 січня 2020 року. МАУ заявляє, що гарантує справність своїх літаків і високу кваліфікацію пілотів. Згідно з першою реакцією іранської сторони, літак розбився через технічні причини, які призвели до аварії двигуна.

11 січня, через 3 дні після катастрофи, президент Ірану Хасан Роугані визнав, що іранські військові помилково збили пасажирський Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України». Він розпорядився знайти винних у цій трагедії.

визнав, що іранські військові помилково пасажирський Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України». Він розпорядився знайти винних у цій трагедії. Командувач повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції Амір Алі Хаджизаде ​повідомив, що оператор протиповітряної оборони Ірану самостійно вирішив випустити крилату ракету по літаку, не зумівши зв’язатися з командуванням.