Єнін про катастрофу літака МАУ: закликаю Іран надати відповіді на запитання доповідачки ООН

Іран повинен надати відповіді на запитання про катастрофу літака «Міжнародних авіаліній України», які виклала у своєму листі спеціальна доповідачка Ради ООН з прав людини з питань позасудових, сумарних або свавільних страт Аньєс Каламар, заявив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін у коментарі Радіо Свобода.

«Ми неодноразово наголошували на тому, що збиття українського літака в небі над Тегераном є грубим порушенням норм міжнародного права. Зокрема, міжнародного пакту про громадянські та політичні права Чиказької конвенції, Монреальської конвенції. І спеціальна доповідачка в своєму листі також звертає увагу на ці порушення. Я закликаю Іран надати в повній мірі відповіді на запитання, викладені в листі спеціальної доповідачки», – сказав Єнін.

Він наголосив, що вимоги до партнерів по відношенню до Ірану лишаються незмінними.

«Насамперед це взяття в повній мірі на себе відповідальності за збиття літака рейсу PS752; це надання Україні запевнень та гарантій неповторення такого міжнародного протиправного діяння; завершення неупередженого і об’єктивного технічного розслідування; проведення повного відкритого неупередженого кримінального розслідування, з тим, щоб усі винні були притягнуті до відповідальності; надання Україні повного відшкодування за шкоду, заподіяну збиттям літака», – заявив Єнін.

За словами заступника міністра, українська сторона все ще сподівається, що іранська сторона виконає усі взяті на себе міжнародні зобов'язання і слідуватиме саме в цивілізованому дусі.

«У разі подальшого зволікання виконання своїх міжнародних зобов’язань Україна, зрештою, буде змушена вдатися до інших механізмів захисту порушених прав», – додав посадовець.

У відповідь на питання Радіо Свобода про наступний раунд переговорів Єнін сказав: «На сьогодні про конкретні дати не йдеться. Ми з нетерпінням очікуємо технічного розслідування і публікування відповідного звіту. Це стане своєрідним маркером ставлення іранської сторони до всіх цих питань, що я щойно окреслив».

У своєму звіті спецпредставниця ООН заявила, що невідповідності в офіційних поясненнях Ірану здаються надуманими та оманливими, «щоб створити максимум плутанини і мінімум ясності».

Вона оприлюднила лист із запитаннями на 45 сторінках, який вона направила в Тегеран ще в грудні 2020 року. Каламар наголосила, що досі не отримала відповіді.

Літак Boeing 737-800NG з реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Серед загиблих – громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Іран, попри повідомлення західних країн із посиланням на свої розвідки, що літак був збитий із комплексу протиповітряної оборони «Тор» російського виробництва зі складу Корпусу вартових Ісламської революції, кілька днів продовжував стверджувати, що причиною катастрофи була технічна проблема з літаком.

Лише вранці 11 січня в Ірані офіційно визнали свою вину за збиття українського літака, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.