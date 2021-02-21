Іран заявляє, що завершив розслідування катастрофи літака МАУ

Іран завершив розслідування катастрофи пасажирського літака «Міжнародних авіаліній України», який збили на початку 2020 року поблизу Тегерана, повідомив голова судових органів Збройних сил Шокролла Бахрамі 20 лютого, повідомило іранське агентство IRNA.

За його словами, справа зараз на стадії підготовки обвинувачень. Суд має початися після попереднього процесу за участі підсудних та сімей жертв.

Українська влада наразі не коментувала заяву Ірану про завершення розслідування.

Вранці 10 лютого Канадська телерадіомовна корпорація CBC News повідомила, що уряд Канади і сили безпеки країни вивчають аудіозапис, на якому людина, ідентифікована джерелами як міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, обговорює ймовірність того, що збиття українського літака авіакомпанії МАУ в січні 2020 року було навмисним.

Літак Boeing 737-800NG з реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Серед загиблих – громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Іран, попри повідомлення західних країн із посиланням на свої розвідки, що літак був збитий із комплексу протиповітряної оборони «Тор» російського виробництва зі складу Корпусу вартових Ісламської революції, кілька днів продовжував стверджувати, що причиною катастрофи була технічна проблема з літаком.

Лише вранці 11 січня в Ірані офіційно визнали свою вину за збиття українського літака, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.