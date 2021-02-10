CBC News: у Канаді вивчають аудіозапис, який свідчить про те, що літак МАУ в Ірані могли збити навмисно

Уряд Канади і сили безпеки країни вивчають аудіозапис, на якому людина, ідентифікована джерелами як міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, обговорює ймовірність того, що збиття українського літака авіакомпанії МАУ в січні 2020 року було навмисним, повідомляє Канадська телерадіомовна корпорація CBC News.

За повідомленням, на записі чути, як людина, ідентифікована як іранський міністр, каже, що існує «тисяча можливостей» пояснити збиття літака, включно з навмисним нападом за участю двох-трьох «диверсантів» – такий сценарій, за його словами, «зовсім не малоймовірний».

Крім того, він каже, що правда ніколи не буде розкрита на найвищому рівні: урядом і збройними силами Ірану. «Є причини, з яких вони ніколи не будуть розкриті. Вони не скажуть ні нам, ні будь-кому іншому, бо, якщо вони це зроблять, це відкриє лазівки в системі нацбезпеки», – говорить людина за записі. Розмова йде на фарсі.

CBC News пише, що журналісти прослухали запис приватної розмови, яка відбулася в перші місяці після збиття літака, і попросили трьох осіб перекласти її з фарсі на англійську, щоб вловити нюанси.

Деталі розмови й особи інших людей, які беруть у ній участь, не розкривають із міркувань безпеки. CBC також не називає джерела, яке надало їм запис.

Журналісти повідомили, що спеціальний радник прем’єр-міністра Канади у цій справі Ральф Гудейл заявив, що влада знає про це аудіо, копію файлу отримали ще в листопаді. Він додав, що публічних коментарів на тему не буде з міркувань безпеки людей, які надали запис.

Посол України в Канаді Андрій Шевченко сказав CBC, що українська влада про цей запис не знала. За його словами, Київ хотів би вивчити цю інформацію.

«Ми не хочемо бачити цапів-відбувайлів замість справжніх злочинців. Ми не хочемо бачити, як правду ховають за державною таємницею. Ми хочемо розібратися», – сказав дипломат.

На запитання CBC про те, чи могли літак збити навмисно, Шевченко не відкинув цього. «На даному етапі ми не можемо відкидати ніяких можливостей», – сказав він.

Радіо Свобода направляє запит до МЗС України з цього приводу.

Влада Ірану офіційно не коментувала згаданий аудіозапис.

Літак Boeing 737-800NG з реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Серед загиблих – громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Іран, попри повідомлення західних країн із посиланням на свої розвідки, що літак був збитий із комплексу протиповітряної оборони «Тор» російського виробництва зі складу Корпусу вартових Ісламської революції, кілька днів продовжував стверджувати, що причиною катастрофи була технічна проблема з літаком.

Лише вранці 11 січня в Ірані офіційно визнали свою вину за збиття українського літака, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.