Рейс PS752. Рік потому

8 січня 2020-го «Боїнг 737» авіакомпанії «МАУ» був збитий двома ракетами «земля-повітря» в небі над Тегераном. Усі, хто був на борту – 176 пасажирів та членів екіпажу, загинули. Іран, який спочатку заперечував свою причетність до збиття цивільного літака, зрештою визнав це, стверджуючи, що авіакатастрофа є наслідком «людської помилки». Однак багато експертів, а нещодавно і представники Канади, громадяни якої складали більшість пасажирів рейсу PS752, припускають: ракету могли випустити навмисно. Справа досі відкрита, враховуючи мінімальну співпрацю Ісламської Республіки у з’ясуванні причини цієї трагедії, кажуть фахівці. Документальний фільм кореспондентів Радіо Фарда, Іранської служби Радіо Свобода, Іллі Джазаєрі та Шахріяра Сіямі у співпраці з Українською службою Радіо Свобода – про розслідування трагедії та її наслідки для рідних пасажирів збитого українського літака.