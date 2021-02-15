Канада обіцяє якомога швидше передати Україні аудіозапис щодо збитого літака МАУ – Єнін

Канада обіцяє якомога швидше передати Україні аудіозапис щодо збиття українського пасажирського літака МАУ рейсу PS 752 в Ірані, опублікований канадським телерадіомовником CBC News. Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

«За будь-яких умов, канадська сторона запевнила нас, що намагатиметься якомога швидше передати цей матеріал для дослідження українськими слідчими й прокурорами, оскільки кримінальне провадження щодо збиття літака в Ірані здійснюється тільки в Україні, крім іранського кримінального розслідування», – сказав Єнін.

За його словами, влада Канади вважає, що в матеріалах журналістського розслідування наявна помилка.

«Ми, безумовно, поставили це питання одразу після появи матеріалів журналістського розслідування перед канадськими колегами. Ми отримали запевнення, що в матеріалах канадського журналістського розслідування міститься помилка. За словами представників канадської влади, з якими ми спілкувалися, вони вперше почули про ці плівки буквально пару днів тому, а не в листопаді, як стверджується в розслідуванні», – розповів Єнін.

Як повідомляло Радіо Свобода, Офіс генерального прокурора підготував запит до Канади про надання міжнародної правової допомоги щодо отримання аудіозапису, опублікованого канадським телерадіомовником CBC News.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін у коментарі Радіо Свобода заявив, що українські правоохоронці контактують з іноземними колегами, щоб скоординувати зусилля з дослідження аудіозапису, на якому, ймовірно, міністр закордонних справ Ірану обговорює версії збиття літака «Міжнародних авіаліній України».

Вранці 10 лютого Канадська телерадіомовна корпорація CBC News повідомила, що уряд Канади і сили безпеки країни вивчають аудіозапис, на якому людина, ідентифікована джерелами як міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, обговорює ймовірність того, що збиття українського літака авіакомпанії МАУ в січні 2020 року було навмисним.

Літак Boeing 737-800NG з реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Серед загиблих – громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Іран, попри повідомлення західних країн із посиланням на свої розвідки, що літак був збитий із комплексу протиповітряної оборони «Тор» російського виробництва зі складу Корпусу вартових Ісламської революції, кілька днів продовжував стверджувати, що причиною катастрофи була технічна проблема з літаком.

Лише вранці 11 січня в Ірані офіційно визнали свою вину за збиття українського літака, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.