Україна просить у Канади нові дані про збиття літака МАУ в Ірані – ОГП

Офіс генерального прокурора підготував запит до Канади про надання міжнародної правової допомоги щодо отримання аудіозапису, опублікованого канадським телерадіомовником CBC News. Про це 10 лютого повідомив офіційний сайт ОГП.

Як ідеться в повідомленні, на записі може міститися інформація про ймовірну навмисність збиття українського пасажирського літака МАУ рейсу PS 752 в небі над Іраном.

«Сподіваємося, що Канада без зайвих очікувань надасть Україні наявні у них записи переговорів, що були опубліковані в ЗМІ. Ми розраховуємо на отримання аудіофайла, адже процеси дослідження запису та проведення фонетичних експертиз можуть бути запущені паралельно: в Канаді і в Україні. А, отже, й слідство піде більш оперативно для швидшого встановлення істини і відновлення справедливості», – сказав заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Раніше 10 лютого заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін у коментарі Радіо Свобода заявив, що українські правоохоронці контактують із іноземними колегами, щоб скоординувати зусилля з дослідження аудіозапису, на якому ймовірно міністр закордонних справ Ірану обговорює версії збиття літака «Міжнародних авіаліній України».

Уранці 10 лютого Канадська телерадіомовна корпорація CBC News повідомила, що уряд Канади і сили безпеки країни вивчають аудіозапис, на якому людина, ідентифікована джерелами як міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, обговорює ймовірність того, що збиття українського літака авіакомпанії МАУ в січні 2020 року було навмисним.

Влада Ірану офіційно не коментувала згаданий аудіозапис.

Літак Boeing 737-800NG з реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Серед загиблих – громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Іран, попри повідомлення західних країн із посиланням на свої розвідки, що літак був збитий із комплексу протиповітряної оборони «Тор» російського виробництва зі складу Корпусу вартових Ісламської революції, кілька днів продовжував стверджувати, що причиною катастрофи була технічна проблема з літаком.

Лише вранці 11 січня в Ірані офіційно визнали свою вину за збиття українського літака, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.