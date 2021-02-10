Єнін прокоментував нові дані про збиття PS752: «ми встановимо, що сталося тієї ночі»

Українські правоохоронці контактують із іноземними колегами, щоб скоординувати зусилля з дослідження аудіозапису, на якому ймовірно міністр закордонних справ Ірану обговорює версії збиття літака «Міжнародних авіаліній України». Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін у коментарі, який отримала редакція Радіо Свобода 10 лютого.

«З самого ранку нами проведено серію телефонних розмов із представниками органів досудового розслідування та прокуратури України, які перебувають на контакті з нашими іноземними колегами, і координуватимуть зусилля з дослідження цього запису з метою встановлення його автентичності. Хочу запевнити вас, у наших слідчих і прокурорів достатньо і знання, і досвіду роботи з перехопленнями, і розслідування збиття MH17 є яскравим цьому прикладом. Ми обов’язково повідомимо вас про результати. Як ми неодноразово казали, ключовим для України є відновлення справедливості та встановлення правди. Ми встановимо, що сталося тієї ночі», – заявив Єнін.

За словами представника МЗС, Україна та світова спільнота не дозволять будь-чиїм інтересам – в тому числі «інтересам нації», про які йдеться в цитованому аудіозаписі – бути «вище за людські життя, права людини та систему безпеки польотів».

«Вже за декілька тижнів органи з безпеки авіації України висловлять свої коментарі до проєкту технічного звіту, після чого Іран подасть його на розгляд IKAO. Я закликаю всіх, весь цивілізований світ уважно стежити за публікацією цього світу та належним чином відреагувати на нього. Також продовжується і трек кримінального розслідування, саме воно має розставити всі крапки над і щодо того, хто і за яких обставин збив літак», – сказав він.

Єнін нагадав, що до спільної координаційної групи з розслідування авіакатастрофи Україна входить разом із Канадою, Великою Британією, Швецією та Афганістаном.

«Спільно ми доведемо цю справу до кінця. Правда буде встановлена, а справедливість – забезпечена», – запевнив заступник міністра.

Вранці 10 лютого Канадська телерадіомовна корпорація CBC News повідомила, що уряд Канади і сили безпеки країни вивчають аудіозапис, на якому людина, ідентифікована джерелами як міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, обговорює ймовірність того, що збиття українського літака авіакомпанії МАУ в січні 2020 року було навмисним.

Влада Ірану офіційно не коментувала згаданий аудіозапис.

Літак Boeing 737-800NG з реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Серед загиблих – громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Іран, попри повідомлення західних країн із посиланням на свої розвідки, що літак був збитий із комплексу протиповітряної оборони «Тор» російського виробництва зі складу Корпусу вартових Ісламської революції, кілька днів продовжував стверджувати, що причиною катастрофи була технічна проблема з літаком.

Лише вранці 11 січня в Ірані офіційно визнали свою вину за збиття українського літака, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.