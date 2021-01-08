Зеленський пояснив, чому надав звання Героїв України членам екіпажу збитого в Ірані літака

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому надав звання Героїв України членам екіпажу літака «Міжнародних авіаліній України», збитого в Ірані рік тому.

«Найменше, що могла зробити держава для вшанування пам’яті наших людей, – це відзначити їх званнями Героїв України. Назавжди закарбувати прізвища героїв у нашій історії. Екіпаж літака діяв абсолютно чітко й за правилами, все робив професійно, до останнього відповідаючи за життя пасажирів. Це також усі визнали», – сказав він у своїй заяві з нагоди роковин.

Зеленський посмертно надав звання Героїв України зі врученням ордена «Золота зірка» дев’ятьом членам екіпажу – пілотам і бортпровідникам – літака рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» з Тегерану до Києва, збитого в Ірані після злету 8 січня 2020 року, своїм указом 29 грудня – як мовилося в документі, «за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов’язку».

Це рішення викликало хвилю критики як чергове з низки надань цього звання, які, на думку критиків, дискредитують таку високу нагороду – найвищу державну нагороду в Україні.

За Статутом звання «Герой України», воно надається громадянам України «за здійснення визначного геройського вчинку» зі врученням ордена «Золота зірка» і може надаватися посмертно.

Як повідомляв у низці інтерв’ю 11–12 січня 2020 року секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, уже в той час було відомо, що пасажирський літак уразили дві ракети системи протиповітряної оборони. За його словами, на фото, які були зроблені українськими фахівцями на місці падіння літака і які оприлюднив офіс президента України, чітко видно, що одна з ракет уразила кабіну пілотів. Відтак, сказав він, пілоти «загинули відразу, після першого удару».

Як стало відомо пізніше з повідомлення Ірану про розшифрування голосового бортового реєстратора збитого літака, пілоти пережили вибух першої ракети, який стався, ймовірно, ближче до середини фюзеляжу. Запис розмов пілотів перервався за кілька секунд до того, як літак менш ніж через пів хвилини уразила друга ракета – яка, ймовірно, і вибухнула біля кабіни пілотів, і вже цей вибух убив їх.

За даними попереднього звіту про розслідування обставин збиття літака, що його Іран оприлюднив у липні 2020 року, після першого вибуху ракети літак продовжував політ за курсом. Після другого вибуху літак почав некеровано завертати вбік і в такому режимі, охоплений полум’ям, летів по нерівній дузі ще протягом трьох хвилин, перш ніж врізався в землю.

Літак Boeing 737-800NG з реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Іран, попри повідомлення західних країн із посиланням на свої розвідки, що літак був збитий із комплексу протиповітряної оборони «Тор» російського виробництва зі складу Корпусу вартових Ісламської революції, кілька днів продовжував твердити, що причиною катастрофи була технічна проблема з літаком. Лише вранці 11 січня в Ірані офіційно визнали свою вину за збиття українського літака, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.