Екскомандир бойовиків Безлер подав у суд на Bellingcat

Колишній командир підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Ігор Безлер подав до суду на групу розслідувачів Bellingcat. Він вимагає прибрати всі згадки свого імені з розслідувань, пише видання «Медуза».

За повідомленням, позов Безлер від вересня 2020 року розглядають у Жовтневому районному суді Санкт-Петербурга. Позивач вимагає від Bellingcat спростування публікацій, які опираються на перехоплені СБУ переговори у справі про збиття літака над Донбасом.

У цих статтях Безлера називають тільки «важливим свідком» катастрофи, але відзначають, що саме його підлеглі могли повідомити про пасажирський лайнер MH17 російським військовим – сприйнявши його за український військовий борт.

Позивач наполягає, що в Bellingcat «помилково інтерпретували» його телефонні дзвінки і «прямо ідентифікували» як особу, причетну до авіакатастрофи. Тому кожна згадка Безлера журналістами «апріорі є такою, що ганьбить його», йдеться в позові (всього, підрахували юристи, ім’я Безлера зустрічається в текстах 140 разів).

Безлер, який, за даними українських спецслужб, був співробітником російської військової розвідки, вимагає від журналістів видалити всі ці згадки про нього і виплатити йому пів мільйона рублів компенсації.

Після збиття лікака рейсу MH17 над Донбасом влітку 2014 року СБУ опублікувала, серед інших, дві перехоплених телефонні розмови, учасником яких був Безлер.

У грудні 2017 року Безлер з дозволу російських спецслужб вже давав свідчення Спільній слідчій групі, яка вважає, що саме через контрольовані ним території російський «Бук», з якого збили літак, переганяли по маршруту Донецьк – Єнакієве – Торез – Сніжне (звідки і був зроблений фатальний постріл по «Боїнгу») . У цих свідченнях, як повідомляв із посиланням на свої джерела телеканал «Настоящее время», Безлер заперечував причетність до катастрофи.

Колишній чільний командир бойовиків російських гібридних сил на Донбасі Ігор Безлер був відомий на прізвисько «Бєс». Цей громадянин Росії, який тривалий час легально жив у Горлівці (за деякими повідомленнями, він міг мати й українське громадянство), за даними українських спецслужб, був співробітником російської військової розвідки, відомої як ГРУ.

У лютому 2014 року він брав участь у силових акціях проросійських сил під час окупації Росією українського Криму, а з квітня до кінця жовтня 2014 року командував одним із загонів бойовиків, який контролював Горлівку і ще кілька міст Донбасу. Нинішнє місце його перебування невідоме.