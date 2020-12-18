Нідерландський суд повідомив розклад наступних засідань у справі MH17

Окружний суд Гааги в Нідерландах повідомив розклад наступних засідань і початок розгляду по суті в справі щодо перших обвинувачених у збитті літака рейсу MH17 «Малайзійських авіаліній» над Донбасом 2014 року.

За повідомленням, слухання справи по суті, як очікується, почнеться 7 червня 2021 року, в понеділок.

Іще перед тим відбудеться низка інших засідань.

Як нагадав суд, підготовча стадія у справі завершилася 25 листопада. Тоді суд передав матеріали справи слідчому судді для додаткового розслідування. Нині, виходячи з повідомлень слідчого судді цьому судові про поступ у розслідуванні, суд уклав попередній графік подальших слухань.

Зокрема, наступне з них призначене на 1 лютого 2021 року. На ньому мають розглянути такі теми, як поступ додаткового розслідування і статус позовів про відшкодування збитків, які подадуть родичі жертв загиблих у літаку, а також подання Прокуратури Нідерландів про перевірку реконструкції збитого літака рейсу MH17, яка мала б уточнити відповідність його пошкоджень ураженню ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук».

Далі, на слуханні 15 квітня 2021 року, суд має вирішити, чи здійснювати таку перевірку, і в разі позитивного рішення також те, коли її здійснювати. Якщо суд схвалить її, вона, як очікують, відбудеться в травні 2021 року.

І далі, якщо додаткове розслідування слідчого судді буде просуватися, як очікується, суд почне розгляд кримінальної справи по суті 7 червня.

Під час останнього з підготовчих засідань суду 25 листопада суд, зокрема, відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи літака рейсу MH17, про що клопотав захист одного з обвинувачених.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року ракетою з зенітно-ракетного комплексу «Бук» зі складу Збройних сил Росії, доставленого перед тим із Росії і відразу після збиття вивезеного назад. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перший кримінальний судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17 – за першими результатами кримінального розслідування, яке веде в Нідерландах міжнародна Спільна слідча група (JIT), – почався 9 березня. Його веде Окружний суд Гааги, а слухання відбуваються в Судовому комплексі Схіпгол на території однойменного аеропорту біля Амстердаму. Відтоді з перервами відбулася низка судових сесій на підготовчій стадії в цій справі.

Обвинувачені – троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько «Стрєлков», який у час збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР»; Сергій Дубинський, відомий на прізвисько «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ»; Олег Пулатов, відомий на прізвисько «Гюрза», підполковник запасу повітряно-десантних військ Росії, який на окупованій частині Донбасу отримав «звання полковника» і був тоді заступником Дубинського, – а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися. Тільки Пулатов представлений нідерландськими адвокатами.

За деякими оцінками, вироку в цьому процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.

Тим часом слідство не виключає, що зможе зібрати достатні докази, щоб притягти до відповідальності й інших можливих призвідників загибелі людей у збитому літаку.