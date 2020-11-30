Суд щодо МН17: Що вирішено на першому етапі процесу в Нідерландах і що далі?

Підготовча стадія судового процесу у Нідерландах у справі збитого 2014 року над східною Україною лайнера рейсу МН17 «Малайзійських авіаліній» тривала понад вісім місяців – з 3 березня до 25 листопада.

«Наближається розгляд по суті (обвинувачень щодо чотирьох підозрюваних)», – каже служба інформації окружного суду в Гаазі, повідомляючи, що наступний етап судових засідань почнеться 1 лютого 2021 року.

Лава заочно обвинувачених залишалася порожньою, проте в суді активно працювали адвокати громадянина Росії Олега Пулатова, єдиного підозрюваного, який вирішив скористатися послугами правників.

Судовий процес надалі відбуватиметься довкола версії, що літак збила російська ракета «Бук»

Але судді відхилили одну з найвагоміших вимог адвокатів Пулатова – додатково розслідувати альтернативні версії збиття літака і загибелі 298 людей, більшість яких були нідерландцями.

«Це означає, що судовий процес надалі відбуватиметься довкола версії (з висновками очолюваного Нідерландами міжнародного розслідування), що літак збила російська ракета «Бук», – каже Маріеке де Гуун, доктор міжнародного права з Амстердамського вільного університету.

Вона зауважує, що судді не відкинули альтернативні версії, які, зокрема, проштовхує Росія, але вони наголошують, що головне завдання адвокатів – подати доводи на підтвердження аргументів їхнього підзахисного, який називає себе невинним.

Судді відверто кажуть, що не бажають додавати тривалості процесу, який вже зараз загрожує затягнутися на роки.

Якщо обвинувачення не підтвердяться, то підозрюваний буде виправданий, а розслідування альтернативних версій збиття літака, згідно з цією логікою, не є завданням цього судового процесу.

«Якби суд погодився на вимогу адвокатів, то процес у Нідерландах насправді був би про російсько-український конфлікт. Тоді процес зважував би аргументи Росії і України стосовно того, що насправді відбувалося. Рішення суддів визначальне: ми цього робити не будемо. Ми говоритимемо лише про те, чи обвинувачення прокуратури підтверджуються, чи ні», – підсумовує Маріеке де Гуун.

Хоча судді наполегливо намагаються не розширювати коло питань процесу, який відбувається за нідерландськими законами, адвокати можуть обрати за стратегію намагання поставити під сумнів легітимність суду.

«Адвокати можуть зосереджуватись на тому, що знав і що робив Пулатов.., або наполягати, що судді політично заангажовані, що прокуратура упереджена і далі порушувати питання, що Україна причетна до збиття літака. Подібні методи застосовували адвокати, наприклад, на міжнародному суді над Мілошевичем», – зауважує Маріеке де Гуун.

Вона також каже, що перебіг судового процесу наступного року може дуже змінитися, якщо – на додаток до Олега Пулатова – ще хтось з трьох інших обвинувачених скористається правом уповноважити в суді своїх адвокатів.

Також зберігається ймовірність, що прокуратура висуне додаткові обвинувачення можливим новим підозрюваним у справі збиття літака.

Інформаційна війна

Американська журналістка в Нідерландах Моллі Квелл, яка висвітлює перебіг суду щодо MH17 для Cortcouse News Service вважає, що «з перших днів початку судового процесу у березні стало очевидно, наскільки важливим є поширення дезінформації у контексті війни. Це настільки ж важливо, якщо не важливіше за зброю, яку використовують сторони конфлікту».

«Щодо цієї справи поширені величезні обсяги дезінформації. Я особисто ще ніколи не бачила про це стільки листів в електронній пошті чи атак у твітері», – каже вона.

При цьому Молі Квелл вважає, що у Нідерландах провідні засоби масової інформації назагал дуже виважено й професійно висвітлюють перебіг суду щодо MH17.

«Нідерландські ЗМІ проводятся з цим як зі звичайним кримінальним процесом, попри величезну міжнародну увагу до нього», – каже журналістка.

Але країну не оминули й гучні суперечки щодо ролі окремих журналістів у Нідерландах.

Моллі Квелл розповідає, що у розмовах з родичами загиблих у літаку MH17 їй доводилося чути застереження, що «було б набагато краще, якби обвинувачені сиділи в залі суду, якби вони були в руках правосуддя Нідерландів».

«Багато хто вважає, що навряд чи хтось з обвинувачених буде ув’язнений, якщо суд визнає їхню провину, бо Росія їх не видасть. Отже, є певне розчарування, але назагал я б сказала, що нідерландці розуміють, що інших варіантів нема, і вони віддають перевагу тому, щоб був такий заочний суд, радше ніж ніякий», – каже журналістка.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.​

9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердаму почався перший судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько «Стрєлков», який у час збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР», Сергій Дубинський, відомий на прізвисько «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ», Олег Пулатов, відомий на прізвисько «Гюрза», полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, – а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися. Тільки Пулатов представлений нідерландськими адвокатами.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.