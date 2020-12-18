ЄСПЛ почне розгляд справи України проти Росії через агресію на Донбасі у вересні 2021-го – Ліщина

Європейський суд з прав людини почне розгляд справи України та Нідерландів проти Росії через агресію на Донбасі у вересні 2021 року, повідомив заступник міністра юстиції Іван Ліщина.

«Засідання в справі «Україна та Нідерланди проти Російської Федерації» попередньо призначене на 15 вересня 2021», – повідомив він у Фейсбуці.

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За словами чиновника, Київ передав суду матеріали, які містять відповіді на понад 50 питань щодо цієї справи, в тому числі матеріали від спецслужб, які доводять, що Кремль контролює незаконні збройні угруповання на Донбасі.

«По деяким матеріалам нашім північним сусідям буде дуже важко пояснити, що це вони мали на увазі... хоча чому важко: завжди ж є аргумент «ви всьо врьотє», – іронізує заступник міністра.

Як додає Ліщина, до вересня наступного року ЄСПЛ планує провести обмін поданнями між Нідерландами та Росією щодо збиття пасажирського літака MH17 над Донбасом, а також отримати відповіді на додаткові питання від третіх сторін – уряду Канади та Правозахисного центру Університету Нотінгема.

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«Фактично Суд намагається за дев’ять місяців наздогнати Нідерландською справою стан української справи по Донбасу, до якого ми рухались шість років. Подивимось, чи вдасться це на практиці, але Суд настроєний дуже серйозно: він попередив строни, що даватиме відстрочки тільки у виключних випадках», – зауважив представник Мін’юсту.

У листопаді Ліщина повідомив, що ЄСПЛ вирішив приєднати до позову України проти Росії, що стосується агресії на Донбасі, справу про незаконне вивезення дітей до Росії під час війни та про збиття літака MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року.