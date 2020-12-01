ЄСПЛ присудив 21 тисячу євро засудженому за державну зраду російському фізику

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) зобов’язав російську владу виплатити 21 тисячу євро компенсації фізику з міста Красноярська Валентину Данилову, засудженому у справах про державну зраду і шахрайство, повідомив голова правозахисної групи «Агора» Павло Чиков.

Суд дійшов висновку, що влада Росії порушила право Данилова на справедливий судовий розгляд і право на допит свідків. Науковець вважає, що суддя міг бути упереджений, а присяжні могли співпрацювати зі співробітниками правоохоронних органів.

Колишній директор теплофізичного центру в Красноярську, фізик Валентин Данилов у 2004 році був засуджений крайовим судом до 14 років позбавлення волі. Його звинуватили в передаванні китайській стороні секретних даних про космічну техніку. Суд присяжних виправдав Данилова, але Верховний суд Росії за зверненням прокуратури повернув справу на новий розгляд. Інший склад присяжних визнав провину фізика. У листопаді 2012 року районний суд у Красноярську задовольнив клопотання вченого про умовно-дострокове звільнення.