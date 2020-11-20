Росіянина засудили на 13 років за спробу передати секрети ЦРУ

У Росії Брянський обласний суд засудив росіянина Юрія Єщенка до 13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченням у спробі передати американському ЦРУ секретні відомості про розробки озброєнь. Як повідомив Центр громадських зв’язків ФСБ, Єщенка визнали винним у державній зраді.

За версією ФСБ, Єщенко, будучи співробітником організації в Мурманській області, яка обслуговувала радіоелектронні системи кораблів Північного флоту, з 2015 по 2017 рік копіював на роботі секретні документи, маючи намір у майбутньому продати їх США.

На початку 2019 року, як заявили в ФСБ, Єщенко зв’язався з ЦРУ і через кілька місяців при спробі передати туди відомості, що становлять держтаємницю, був затриманий. У ході процесу він визнав провину і розкаявся, йдеться в повідомленні.

За даними правозахисників, за останні 20 років правління Володимира Путіна у справах про держзраду й шпигунство в Росії засудили близько ста людей.

У липні звинувачення в державній зраді висунули колишньому журналісту «Коммерсанта» і «Ведомостей», раднику голови «Роскосмосу» Івану Сафронову.