ФСБ Росії пропонувала Сафронову видати джерела публікацій – адвокат

Федеральна служба безпеки Росії пропонувала звинуваченому в державній зраді колишньому журналісту «Коммерсанта» Івану Сафронову-молодшому розкрити джерела публікацій для досудової угоди зі слідством. Про це російському агентству «Інтерфакс» повідомив адвокат Сафронова Іван Павлов.

Раніше ФСБ стверджувала, що справа не має відношення до його роботи журналістом.

«Слідчий ніби ненароком сказав, що він бачить найкращим виходом досудову угоду. Умовою було б видати імена журналістських джерел, з якими працював Іван», – сказав Павлов.

За його словами, журналіст не хотів це навіть обговорювати. У рамках угоди Сафронов мав би визнати провину і отримати не більше двох третин від максимального покарання, тобто 10 років, сказав Павлов російському державному агентству ТАСС.

Сафронов був журналістом «Коммерсанта» і «Ведомостей», співпрацював із російською версією журналу Forbes. Два місяці він пропрацював радником голови Роскосмосу Дмитра Рогозіна.

7 липня його затримали в Москві, а пізніше арештували. Слідство заявляє, що в 2012 році Сафронов був завербований службою розвідки Чехії – Управлінням із зовнішніх зв’язків й інформації, а в 2017 році нібито передав їй секретну інформацію. Чеські спецслужби цю інформацію заперечили.

Сам Сафронов відкидає звинувачення і наполягає, що його переслідують за журналістську діяльність.

Він – автор низки резонансних публікацій, зокрема, про пожежу на атомному підводному човні «Лошарік», про контракт на поставку в Єгипет винищувачів Су-35, про вручення заступнику голови адміністрації президента Росії звання Героя Росії і про можливий прихід голови Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна на посаду голови Ради федерації (після цієї статті він був звільнений з «Коммерсанта», і весь відділ політики звільнився услід за ним).

Сафронов у вихідні був ізольований із підозрою на коронавірус після того, як він поскаржився на біль у горлі. До нього не допускатимуть адвокатів, всі слідчі дії з ним зупинені.

Десятки ЗМІ, журналістів, актори почали вимагати від російської влади максимально прозорого розслідування справи Сафронова.

У зверненнях наголошується, що кримінальне переслідування пов’язане виключно з його журналістською діяльністю. Журналісти провели пікети на його підтримку, були затримані десятки людей.