У Москві протестують проти переслідування ексжурналіста Сафронова. Затримана Ксенія Собчак та ще понад 20 людей

У центрі російської столиці Москви біля будівлі головного управління ФСБ приблизно з 14:00 відбувається серія одиночних пікетів на підтримку колишнього журналіста видань «Коммерсант» і "Ведомости» Івана Сафронова, затриманого за підозрою в державній зраді.

На акції затримані понад 20 людей, переважно журналістів. Найвідомішою з затриманих є Ксенія Собчак, колишня кандидатка на президентських виборах 2018 року в Росії.

Іван Сафронов був затриманий оперативниками ФСБ вранці 7 липня. У російській спецслужбі заявили, що журналіст збирав і передавав спецслужбі однієї з країн НАТО відомості про військово-технічне співробітництво, оборону і безпеку Росії.

Журналіст майже 15 років писав про військово-промисловий комплекс та космічну галузь, а в травні перейшов на роботу в «Роскосмос», де став працювати радником голови державної корпорації Дмитра Рогозіна.