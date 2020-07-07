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07 липня 2020, Київ 21:19
Новини | Міжнародні

У Москві протестують проти переслідування ексжурналіста Сафронова. Затримана Ксенія Собчак та ще понад 20 людей

Затримання однієї з учасниць акції протесту проти переслідування Івана Сафронова, Москва, Росія, 7 липня 2020 року

У центрі російської столиці Москви біля будівлі головного управління ФСБ приблизно з 14:00 відбувається серія одиночних пікетів на підтримку колишнього журналіста видань «Коммерсант» і "Ведомости» Івана Сафронова, затриманого за підозрою в державній зраді.

На акції затримані понад 20 людей, переважно журналістів. Найвідомішою з затриманих є Ксенія Собчак, колишня кандидатка на президентських виборах 2018 року в Росії.

У Росії затримують журналістів, які вийшли підтримати Івана Сафронова (відео)
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У Росії затримують журналістів, які вийшли підтримати Івана Сафронова (відео)

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Іван Сафронов був затриманий оперативниками ФСБ вранці 7 липня. У російській спецслужбі заявили, що журналіст збирав і передавав спецслужбі однієї з країн НАТО відомості про військово-технічне співробітництво, оборону і безпеку Росії.

Журналіст майже 15 років писав про військово-промисловий комплекс та космічну галузь, а в травні перейшов на роботу в «Роскосмос», де став працювати радником голови державної корпорації Дмитра Рогозіна.

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