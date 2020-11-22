Росія: представника «Аерофлоту» у Лондоні звинуватили у державній зраді

Слідчі Федеральної служби безпеки Росії звинуватили у державній зраді представника авіакомпанії «Аерофлот» в Лондоні Дмитра Федоткіна, про це повідомило агентство ТАСС з посиланням на офіційне джерело.

Якщо вина Федоткін буде доведена, йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 12 до 20 років і штраф в півмільйона рублів, зазначає ТАСС.

Дмитра Федоткіна підозрюють у передачі британській розвідці «секретних відомостей про суспільно-політичну ситуацію в Росії». Агентство відзначає, що за характером своєї діяльності Федоткін не мав доступу до державної таємниці.

За інформацією ТАСС, Федоткіна заарештували 11 листопада згідно з постановою Лефортовського суду Москви і помістили під варту на два місяці, до 10 січня 2021 року.