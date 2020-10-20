Держдепартамент США відкликав візи у 113 співробітників «Аерофлоту»

Прокуратура Східного округу штату Нью-Йорк висунула звинувачення у контрабанді краденої електроніки 10 підозрюваним, імовірно громадянам Росії. Слідство вважає, що вони вивозили з США крадені пристрої Apple, використовуючи для цього співробітників «Аерофлоту». У 113 працівників авіакомпанії відкликані американські візи.

Вісім підозрюваних заарештовані, двох оголошено в розшук. Зазначається, що вони організували схему вивезення з США до Росії краденої електроніки приблизно на 50 мільйонів доларів. В основному йдеться про планшетні комп’ютери, телефони і годиннику Apple. Їх перевозили в багажі колишніх і діючих співробітників російського перевізника. В результаті розслідування Держдепартамент США відкликав приблизно 113 віз у співробітників «Аерофлоту».

В «Аерофлоті» ситуацію не коментували. Генеральне консульство Росії в Нью-Йорку повідомило ТАСС, що перевіряє інформацію про кримінальну справу. За словами російського дипломата, який спілкувався з агентством, напередодні рейс «Аерофлоту» з Нью-Йорка до Москви був затриманий на годину, агенти ФБР перевіряли багаж пасажирів.