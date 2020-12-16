Рішення суду в Гаазі можуть мати «дуже великий» вплив на громадян Росії – Кориневич

Рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі можуть мати «дуже великий» вплив на російських громадян, попри те, що Москва заявила, що не визнає юрисдикцію МКС, заявив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

«МКС не розглядає питання відповідальності держав, він розглядає питання відповідальності індивідів за скоєння найтяжчих міжнародних злочинів: геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів. Відповідно, оскільки Україна визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду,... МКС може розглядати все, що відбувалося і відбувається на території України, незалежно від того, громадяни якої країни вчинили злочин», – сказав Кориневич в ефірі телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки»).

«Тому, незважаючи на те, що Росія не ратифікувала Римський статут, незважаючи на її заяву про те, що вона не буде співпрацювати з МКС, російські громадяни все одно можуть бути відповідальними у МКС за злочини проти людяності і воєнні злочини, скоєні в Криму і на Донбасі, оскільки МКС має юрисдикцію щодо всієї території України», – додав він.

Кориневич висловив сподівання, що в основі майбутнього розслідування ситуації в Україні будуть «злочини, скоєні громадянами Росії і громадянами інших країн, які чинили їх, працюючи на окупаційні адміністрації Росії в Криму і на Донбасі».

Крім того, він сподівається, що найближчим часом Палата попереднього провадження МКС дасть дозвіл Офісу прокурора суду в Гаазі на відкриття цього розслідування.

«Це зараз найголовніше…, щоб цей дозвіл був отриманий якнайшвидше і щоб розслідування відкрили. Після цього почнеться зовсім новий етап роботи, Офіс прокурора МКС буде працювати не тільки з інформацією в електронному і паперовому вигляді, а і з даними свідків, жертв, має почати працювати з доказами, тобто це вже буде більш слідча робота, а не лише канцелярсько-паперова. І на цьому етапі, на етапі розслідування має бути відкритий польовий офіс прокурора МКС у країні, по ситуації в якій проводиться розслідування, а це Україна», – заявив представник президента в АРК.

Коли буде відкритий цей польовий офіс – наразі невідомо, сказав Кориневич, як і те, скільки часу може тривати розслідування.

«Це можуть бути місяці, можуть бути роки», – заявив він.

Прокурорка Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі Фату Бенсуда 11 грудня відзвітувала про завершення попереднього вивчення ситуації в Україні в контексті анексії Криму й війни на Донбасі. Зокрема, вона вказала, що на даний час «iснують розумнi пiдстави вважати, що широкий дiапазон дiянь, скоєних в контекстi ситуації в Україні, становлять воєнні злочини і злочини проти людяності в межах юрисдикції МКС».