Колишній «міністр оборони «ДНР» Гіркин не визнає звинувачень Нідерландів у справі про збиття «Боїнга» на Донбасі

Колишній «міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркин (Стрєлков) не визнає звинувачення, які йому висунула прокуратура Нідерландів у справі про збиття на Донбасі у 2014 році «Боїнга» Малайзійських авіаліній.

«Я не визнаю висунутого звинувачення і не визнаю, що ці люди мають право висувати звинувачення мені», – заявив Стрєлков російському «Интерфаксу» у вівторок.

Він додав, що не готовий також свідчити у справі, навіть якби його «насильно доставили» у Нідерланди.

3 лютого прокуратура Нідерландів висунула звинувачення чотирьом підозрюваним у справі щодо збиття літака рейсу МН17 в небі над Донбасом в липні 2014 року.

Судовий процес над чотирма підозрюваними в причетності до збиття рейсу MH17 розпочнеться 9 березня. На лаві підсудних мають опинитися колишній «міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркин (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько «Хмурий»), полковник Олег Пулатов («Гюрза»), а також громадянин України Леонід Харченко («Крот»). Очікується, що підозрювані не приїдуть на судові засідання.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – всі, хто був на борту.

При узгодженні з Україною, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих. У Міжнародну слідчу групу (JIT), яка з’ясовує причини катастрофи MH17, входять представники Нідерландів, Бельгії, Австралії, Малайзії та України.