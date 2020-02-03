Прокуратура Нідерландів висунула звинувачення 4 фігурантам справи про збиття літака MH17

Прокуратура Нідерландів висунула звинувачення чотирьом підозрюваним у справі щодо збиття літака рейсу МН17 в небі над Донбасом в липні 2014 року, повідомляє агенція «Укрінформ» з посиланням на речницю міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) Брехтьє ван де Мосдейк.

«Прокуратура Нідерландів вважає дуже важливим, щоб під час судового процесу всім сторонам було приділено достатньо уваги, тому сподіваємось, що 9 березня 2020 року всі підозрювані або, можливо, їхні адвокати будуть присутні», – зазначила вона.

Судовий процес над чотирма підозрюваними в причетності до збиття рейсу MH17 розпочнеться 9 березня. На лаві підсудних мають опинитися колишній «міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркин (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько «Хмурий»), полковник Олег Пулатов («Гюрза»), а також громадянин України Леонід Харченко («Крот»). Очікується, що підозрювані не приїдуть на судові засідання.

Наприкінці січня стало відомо, що інтереси одного з чотирьох підозрюваних представлятиме нідерландська юридичної фірма SVS. З двома її адвокатами, в одній команді, працюватиме адвокат з Москви Олена Кутьїна (колегія «Ковлер і партнери»). У понеділок в інтерв’ю російській агенції ТАСС вона назвала ім’я свого підзахисного – це Олег Пулатов. Кореспондент Радіо Свобода в Нідерландах зазначила, що спілкування адвокатів з журналістами – рідкісне явище в місцевій юридичній практиці, і вже сам по собі факт привертає увагу.

Нідерландські адвокати заявили виданню Advocatenblad, що вважають свою участь в процесі дуже важливою для забезпечення верховенства права. Вони повідомили, що матеріали справи налічують 30 тисяч сторінок. За їхніми словами, російський адвокат Кутьїна не має повноважень діяти від імені підозрюваного в Нідерландах, вона лише надає інформацію для його захисту.

Advocatenblad зазначає, що адвокатська контора SVS взялася надати юридичну допомогу одному з чотирьох підозрюваних, але що стосується інших підозрюваних, то про них немає даних, чи зверталися вони до нідерландських адвокатів. У публікації Advocatenblad Національний прокурор звернувся із закликом до підозрюванх – з’явитися на засідання суду.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – всі, хто був на борту.

При узгодженні з Україною, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих. У Міжнародну слідчу групу (JIT), яка з’ясовує причини катастрофи MH17, входять представники Нідерландів, Бельгії, Австралії, Малайзії та України.