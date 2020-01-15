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15 січня 2020, Київ 23:53
Новини | Політика

«Охоронця» уламків літака МН17 арештували на 2 місяці з правом застави у 105 тис грн – прокуратура

Місце аварії пасажирського літака рейсу МН17 біля села Грабове Донецької області, 17 липня 2014 року

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Прокуратура Донецької області повідомила про взяття під варту на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 105 тисяч гривень представникові угруповання «ДНР», який, за даними слідства, охороняв уламки збитого в небі над Донбасом в 2014 році літака «Боїнг» рейсу МН17.

«Наразі досудове розслідування триває», – повідомили у прокуратурі.

11 січня 26-річному мешканцю Торецька була оголошена підозра за статтею про «створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань».

10 січня у Держприкордонслужбі України повідомили про затримання охоронця збитого літака рейсу МН17.

Голова міжнародної Спільної слідчої групи Фред Вестербеке під час доповіді щодо збитого на Донбасі «Боїнга» і загибелі 298 людей, у тому числі 80 дітей. А на столі частини ракети російської установки «Бук», яка знищила літак рейсу MH17. Нідерланди, 24 травня 2018 року
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Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – всі, хто був на борту.

При узгодженні з Україною, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих. У Міжнародну слідчу групу (JIT), яка з’ясовує причини катастрофи MH17, входять представники Нідерландів, Бельгії, Австралії, Малайзії та України.

Судовий процес у справі про збиття літака розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

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