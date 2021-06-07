Суд у Нідерландах розпочав основні слухання у справі про збиття пасажирського рейсу MH17 над Донбасом

Суд у Нідерландах 7 червня розпочав основні слухання у справі щодо чотирьох головних підозрюваних у збитті малайзійського пасажирського рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року. Тоді загинуло 298 людей. Більшість жертв – громадяни Нідерландів, тому суд проходить у цій країні. Слухання відбуваються у спеціальному приміщенні на території амстердамського аеропорту Схіпхол.
Суд розпочав оголошення основних деталей щодо того, що ж власне сталося.
Родичі загиблих пасажирів заявляють, що очікують викладу фактів зі свідченнями й доказами стосовно того, як і чому загинули 298 невинних людей.
«З одного боку, ми хочемо точно знати, що сталося, чому і хто був відповідальний, але ціною за це буде оприлюднення інформації, яка напевне шокуватиме», – цитує Reuters слова Піта Плуґа, речника родичів загиблих.
Плуґ наголосив, що важливим є встановлення справедливості і визначення відповідальних в результаті незалежного судового процесу.
Прокуратура Нідерландів каже, що розслідування у справі MH17 триває і що обвинувачення можуть бути висунуті додатковим підозрюваним, зокрема тим, хто віддав наказ стріляти, і підозрюваним операторам ракетної установки «Бук».
В офіційній заяві суду так окреслено головні питання:
- Чи був рейс MH17 збитий ракетою Бук?
- Чи була ракета Бук запущена з поля поблизу Первомайського?
- Чи відіграли в цьому роль звинувачені?.
Про обвинувачених – на засідання 8–10 червня
Результати розслідування щодо чотирьох обвинувачених – трьох росіян і громадянина України, бойовика угруповання «ДНР» – оприлюднять на засіданнях з 8 до 10 червня.
Обвинувачувані:
- Ігор Гіркін, громадянин Росії, службовець російської Федеральної служби безпеки у відставці, який називав себе «міністром оборони ДНР».
- Сергій Дубінський, громадянин Росії, відставний службовець Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії.
- Олег Пулатов, громадянин Росії, відставний офіцер російської армії.
- Леонід Харченко, громадянин України, командувач підрозділу розвідки угруповання «ДНР».
Підозрюваних судять заочно, і лише Олег Пулатов скористався правом захисту, і його інтереси представляють адвокати.
Вони отримають можливість виступити 17 і 18 червня, після виступів прокурорів.
Наразі не відомо, скільки ще триватиме процес, але суд оголосив, що у вересні можливість для виступу дадуть родичам загиблих.
Протягом наступних трьох днів, 8, 9 і 10 червня, суд проведе підсумкове обговорення документів у справі. За необхідності слухання продовжать 11 червня.
Окремі розділи справи обвинувачення планує представити 17 і 18 червня. Згодом можливість обговорити окремі частини справи отримає захист. Загалом цей блок слухань триватиме до 9 липня.
За планом, у вересні можливість виступити у суді отримають родичі загиблих.
Коротко про суть справи
- Авіалайнер «Малайзійських авіаліній» 17 липня 2014 року виконував рейс MH17 із Амстердама до Куала Лумпура.
- Boeing-777 був збитий над зоною бойових дій на Донбасі 17 липня 2014 року.
- Слідство розглянуло усі версії і дійшло до висновку, що пасажирський борт був збитий ракетою, випущеною із російської установки «Бук».
- 9 березня 2020 року в спеціальному судовому комплексі на території летовища Схіпгол біля Амстердаму почався перший кримінальний судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17 – за першими результатами кримінального розслідування, яке веде в Нідерландах міжнародна Спільна слідча група (JIT). Цей процес, який веде Окружний суд Гааги, з перервами триває далі, останнє на цей час слухання відбулося 26 травня.
- Обвинувачені на цей час – це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий як «Стрєлков», який на момент збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР»; Сергій Дубинський, відомий як «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ»; Олег Пулатов, відомий як «Гюрза» – підполковник запасу повітряно-десантних військ Росії, який на окупованій частині Донбасу отримав «звання полковника» і був тоді заступником Дубинського.
- Четвертий обвинувачений – громадянин України Леонід Харченко, відомий як «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.
- Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися. Тільки Пулатов представлений нідерландськими адвокатами.
- Росія заперечує висновки слідчих про застосування російської ракетної установки «Бук».
За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.
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