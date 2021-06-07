Суд у Нідерландах розпочав основні слухання у справі про збиття пасажирського рейсу MH17 над Донбасом

Суд у Нідерландах 7 червня розпочав основні слухання у справі щодо чотирьох головних підозрюваних у збитті малайзійського пасажирського рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року. Тоді загинуло 298 людей. Більшість жертв – громадяни Нідерландів, тому суд проходить у цій країні. Слухання відбуваються у спеціальному приміщенні на території амстердамського аеропорту Схіпхол.

Суд розпочав оголошення основних деталей щодо того, що ж власне сталося.

Родичі загиблих пасажирів заявляють, що очікують викладу фактів зі свідченнями й доказами стосовно того, як і чому загинули 298 невинних людей.

«З одного боку, ми хочемо точно знати, що сталося, чому і хто був відповідальний, але ціною за це буде оприлюднення інформації, яка напевне шокуватиме», – цитує Reuters слова Піта Плуґа, речника родичів загиблих.

Плуґ наголосив, що важливим є встановлення справедливості і визначення відповідальних в результаті незалежного судового процесу.

Прокуратура Нідерландів каже, що розслідування у справі MH17 триває і що обвинувачення можуть бути висунуті додатковим підозрюваним, зокрема тим, хто віддав наказ стріляти, і підозрюваним операторам ракетної установки «Бук».

В офіційній заяві суду так окреслено головні питання:

Чи був рейс MH17 збитий ракетою Бук?

Чи була ракета Бук запущена з поля поблизу Первомайського?

Чи відіграли в цьому роль звинувачені?.

Про обвинувачених – на засідання 8–10 червня

Результати розслідування щодо чотирьох обвинувачених – трьох росіян і громадянина України, бойовика угруповання «ДНР» – оприлюднять на засіданнях з 8 до 10 червня.

Обвинувачувані:

Ігор Гіркін, громадянин Росії, службовець російської Федеральної служби безпеки у відставці, який називав себе «міністром оборони ДНР».

Сергій Дубінський , громадянин Росії, відставний службовець Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії.

Олег Пулатов , громадянин Росії, відставний офіцер російської армії.

Леонід Харченко , громадянин України, командувач підрозділу розвідки угруповання «ДНР».

Підозрюваних судять заочно, і лише Олег Пулатов скористався правом захисту, і його інтереси представляють адвокати.

Вони отримають можливість виступити 17 і 18 червня, після виступів прокурорів.

Наразі не відомо, скільки ще триватиме процес, але суд оголосив, що у вересні можливість для виступу дадуть родичам загиблих.

Протягом наступних трьох днів, 8, 9 і 10 червня, суд проведе підсумкове обговорення документів у справі. За необхідності слухання продовжать 11 червня.

Окремі розділи справи обвинувачення планує представити 17 і 18 червня. Згодом можливість обговорити окремі частини справи отримає захист. Загалом цей блок слухань триватиме до 9 липня.

За планом, у вересні можливість виступити у суді отримають родичі загиблих.

Коротко про суть справи

Авіалайнер «Малайзійських авіаліній» 17 липня 2014 року виконував рейс MH17 із Амстердама до Куала Лумпура.

Boeing-777 був збитий над зоною бойових дій на Донбасі 17 липня 2014 року.

Слідство розглянуло усі версії і дійшло до висновку, що пасажирський борт був збитий ракетою, випущеною із російської установки «Бук».

9 березня 2020 року в спеціальному судовому комплексі на території летовища Схіпгол біля Амстердаму почався перший кримінальний судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17 – за першими результатами кримінального розслідування, яке веде в Нідерландах міжнародна Спільна слідча група (JIT). Цей процес, який веде Окружний суд Гааги, з перервами триває далі, останнє на цей час слухання відбулося 26 травня.

Обвинувачені на цей час – це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий як «Стрєлков», який на момент збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР»; Сергій Дубинський, відомий як «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ»; Олег Пулатов, відомий як «Гюрза» – підполковник запасу повітряно-десантних військ Росії, який на окупованій частині Донбасу отримав «звання полковника» і був тоді заступником Дубинського.

Четвертий обвинувачений – громадянин України Леонід Харченко, відомий як «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися. Тільки Пулатов представлений нідерландськими адвокатами.

Росія заперечує висновки слідчих про застосування російської ракетної установки «Бук».

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.