Обвинуваченому у вбивствах та катуваннях Безлеру російський суд призначив моральну компенсацію

Російський суд зобов’язав групу розслідувачів Bellingcat виплатити колишньому командиру російських гібридних сил на Донбасі, російському офіцеру Ігореві Безлеру 340 тисяч рублів (4,6 тисячі доларів) – як компенсацію моральної шкоди, нібито завданої статтями розслідувачів про його причетність до збиття малайзійського Боїнга MH-17. Радіо Донбас.Реалії максимально коротко розповість, у чому Bellingcat звинувачує Безлера, і чим ще він займався на Донбасі.

«Пташка полетіла до вас»

Ігор Безлер так і не став одним з обвинувачених суду у Нідерландах, що розглядає справу MH-17. Хоча він фігурує у справі й навіть давав свідчення міжнародній Спільній слідчій групі. Зараз підсудними є Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов та Леонід Харченко.

Доказами причетності Безлера до збиття пасажирського літака, окрім того, що він командував збройними формуваннями Росії на Донбасі, у Bellingcat вважають 2 перехоплення телефонних розмов. Їх опублікувала Служба безпеки України

Одне з них – це розмова, яка відбулася за кілька хвилин до катастрофи, де один з бойовиків з позивним «Наемник» телефонує Безлеру та каже, що «пташка» (мається на увазі літак) полетіла у його (Безлера) напрямку. Друга – розмова, що відбулася через 20 хвилин після катастрофи, де Безлер телефонує іншому представникові російських гібридних сил та повідомляє про збиття літака.

Лише у березні 2020 року, в перший день суду по MH17, нідерландські прокурори вперше пояснили, чому Безлеру не було пред'явлене звинувачення у причетності до злочину. Офіційно слідчим не вдалося встановити, що перша перехоплена розмова «дійсно зробила внесок у збиття». Окрім того, прокурори вважають, що проміжок часу між розмовою та збиттям був занадто малим для того, аби вплинути на збиття. Також мова може йти про інший рейс – SIN351, що у той час теж був у цьому районі.

У свою чергу Bellingcat не виключає, що російський ЗРК «БУК», який вірогідно збив літак, визначив його на радарах і запустив ракету без дзвінка. Інша справа, чи він («БУК») перебував у підпорядкуванні Безлера. До того ж, викликає дискусію точне датування дзвінків, пуску ракети та збиття.

Bellingcat наводить ще одну розмову, де ймовірний Безлер доповідає російському куратору з ГРУ Василию Гераніну про збитий літак, який виявився цивільним.

Сам Безлер наполягає, що в Bellingcat не тільки «помилково інтерпретували» його телефонні дзвінки, а й дарма «прямо ідентифікували» його як особу, причетну до авіакатастрофи. Кожна згадка Безлера журналістами, на його думку, його «ганьбить», за що він і вимагає відшкодування.

Не тільки «Боїнг»: що ще робив Безлер на Донбасі

За інформацією СБУ, Ігор Безлер потрапив на Донбас ще 2012 року, де жив до лютого 2014-го. Після цього він раптом поїхав до Криму, де брав участь у захоплені півострову Росією. Навесні 2014 року повернувся на Донбас і брав активну участь у так званій «русской весне». Правоохоронні органи України звинувачують його у тероризмі, захопленні адміністративних будинків, зброї, викраденні та вбивстві людей, у тому числі, цивільних.

Бойовиків групи Безлра звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Зокрема, бойовиків під керівництвом Безлера звинувачують у викраденні та жорстокому вбивстві депутата Горлівської міськради Володимира Рибака та ще кількох цивільних осіб.

Ймовірного поплічника Безлера Віктора Михеда, якого судить український суд, звинувачують в участі у допитах людей та зйомці їх на камеру, у тому числі – зйомці інсценованого розстрілу. Радіо Донбас.Реалії відвідує ці суди та інформуватиме вас про хід справи та аргументи захисту Михеда.

23 травня 2014 року комбат Семен Семенченко повідомив, що Ігор Безлер передав йому інформацію про розстріл полонених бійців батальйону «Донбас».

Пізніше в інтерв'ю репортеру британській Guardian Безлер розповів, що власноруч стратив кількох бійців українських добровольчих батальйонів. Коли ж Безлер зауважив, що журналісти записують цю розмову, він розпорядився обшукати їх, знищити всю записуючу техніку і погрожував застрелити їх, якщо знайде «що-небудь».

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