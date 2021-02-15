Один з перших. У підриві свого командира «ДНР» звинувачує український спецназ

Перекриті в’їзди та виїзди з міста, обвинувачення у бік України та пошуки «терористів». Так підконтрольні Росії угруповання на Донбасі реагують на підрив автомобіля одного з учасників підконтрольний Росії збройних формувань Сергія Попова. Що відомо про вибух, і хто такий цей Сергій Попов?

Близько 8 ранку 15 лютого в окупованій Горлівці в автомобілі так званого «командира батальйону Народної міліції ДНР» Сергія Попова стався вибух. Цю інформацію першим повідомило так зване «Міністерство інформації» бойовиків, у телеграм-каналі одного з його керівників з’явилися фото білого автомобіля Mitsubishi з явними пошкодженнями від вибуху.

За інформацією підконтрольних угрупованням «ЛДНР» ресурсів, Попов був поранений та перебуває у лікарні.

Представники формування «ДНР» вже звинуватили у вибуху Україну. Так звана «омбудсмен» Дар’я Морозова заявила, що замах на Попова є «воєнним злочином», здійсненим «українськими бойовиками» (за інформацією російських гібридних сил, разом з ним у машині перебувала неповнолітня донька) – але чи так це насправді, невідомо.

Попов відомий у збройних формуваннях Росії на Донбасі під позивним «Длинный». За його словами, він брав участь у бойових діях ще від захоплення Слов’янська. Ймовірно, Попов був у складі підрозділу, який прийшов на Донбас під керівництвом Ігора Гіркіна (Стрелкова). Припущення це можна зробити на підставі того, що Гіркін неодноразово свідчив: він вирушив на Донбас з уже окупованого Росією Криму, Сергій Попов теж розповідає, що повернувся на Донбас із Криму одночасно з Гіркіним.

Надалі у бойових діях на Донбасі Попов брав участь у складі так званої групи Безлера, яка тривалий час контролювала Горлівку. До речі, сам Гіркін розповідав, що Безлер з самого початку бойових дій перебував у його підпорядкуванні. Саме Попов брав участь у захопленні Горлівського УВС 14 квітня 2014 року. А після втечі Гіркіна та Безлера – залишився у місті.

Російський журналіст Олександр Сладков, який постійно працює в ОРДЛО, написав, що поранений Попов – авторитетний та бойовий командир, а у підриві звинуватив спецпідрозділ ЗСУ – «Центр СпН ЗСУ «Захід» (так висловився там Сладков).

Важко судити, наскільки великим авторитетом користувався Попов в угрупованні «ДНР». Але з 2014 року він рідко з’являвся в інформаційному полі контрольованих росією територій Донбасу. Наприклад на Youtube можна знайти не більше двох відео з ним, а фільм про захоплення Горлівки, де з’являється Попов (тоді ще з позивним «Дуремар») взагалі видалений автором.

Якщо говорити про так званих бойовиків «найпершої хвилі», до яких можна віднести Попова («Дуремара», «Длинного»), то у керівництві угруповань «ЛДНР» їх залишилось небагато. А безпосередні перші керівники, як от Гіркін та Безлер, давно живуть за межами ОРДЛО та стоять на непримеренних позиціях щодо теперішніх керівників контрольованих Росії адміністрацій у Донецьку і Луганську. Частина ж ватажків, яка залишилась на Донбасі, загинула. Таких прикладів багато: від «Бетмена» та «Мотороли» до Захарченка та Мозгового.

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