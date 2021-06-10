MH17: Росія могла привезти «Бук», щоб українські війська не вийшли з оточення

У Нідерландах на засіданні суду у справі про збиття літака рейсу MH17 у 2014 році оприлюднили кілька раніше не відомих записів перехоплених розмов обвинувачених. У розмовах вони обговорюють транспортування ракетного комплексу «Бук» по підконтрольній їм території. А один із них пояснює військову необхідність підкріплення з боку Росії і необхідність систем ППО. Радіо Донбас.Реалії пояснює, для чого бойовики просили військової підтримки саме в тому районі, де був збитий малайзійський «Боїнг».

В одній з записаних розмов, за сім годин до катастрофи, люди, яких ідентифікують як Сергія Дубинського і Олега Пулатова, кажуть про відправку «Бука» у бік селища Первомайського. Саме звідти, за даними слідства, журналістів і розвідок, була випущена ракета, яка збили літак.

Дубинський і Пулатов – двоє з чотирьох осіб, яким Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення на цей час.

Дубинський: У мене таке прохання і інформація. У Григорівці це все стадо поросят поповзло на схід. Подивіться, де там на схід.

Пулатов: А там нікуди.

Дубинський: Є там куди, є, дивіться. Там є під гіркою, вони прямо біля східного сусіда присіли. Вся їхня *** [команда] сидить там. Нехай східний сусід подивиться і *** [вдарить], тому що у Григорівці залишилося тільки 5–6 БМП.

Пулатов: Зрозумів.

Дубинський: Слухай мене. Зараз тобі «Крот» притягне «Бук-М».

Дубинський: Треба поставити десь в районі Первомайська його. «Бук-М»… І прийдуть три танки «Востока» з охороною.

Були оприлюднені ще два записи, що стосуються транспортування «Бука» у район Первомайського і його охорони. На одному так само розмовляють Дубинський із Пулатовим, а на іншому Дубинський і Леонід Харченко (ще один обвинувачений – громадянин України; згаданий вище «Крот» – це саме його позивний).

Раніше вже публікувалися розмови Дубинського і Пулатова, де вони перераховують потреби гібридних формувань і кажуть про необхідність ППО. У тій розмові прозвучала відома фраза: «Більше нічого нам робити, тільки на «Бук» сподіватися».

Про що йдеться у розмовах

На середину липня 2014 року, у час перед збиттям MH17, бої в Донецькій та Луганській областях точилися на кількох напрямках. Найгарячіші з них тривали вздовж російсько-українського кордону. Складність полягала ще й у тому, що угруповання українських військ на ділянках біля Маринівки – Савур-Могили і Червонопартизанська – Ізвариного були відрізані від інших сил непідконтрольною Києву територією.

За твердженням українського командування і за даними численних розслідувань, це угруповання біля кордону ще й зазнавало обстрілів артилерії з території Росії. Прикладами цього називають бої за Ізварине, обстріли Зеленопілля, Маринівки і бої за Савур-Могилу.

Очевидно, що українське командування розглядало плани деблокування військ біля кордону і утримання його під контролем. Цих планів не полишали до поразки в іловайській операції. Бойовики ж намагалися цього не допустити.

При цьому ЗСУ використовували авіацію як перевагу, завдаючи ударів із повітря по позиціях бойовиків. Про це мовиться і в наведених записах розмов.

Коли мова йде про скупчення українських сил у Григорівці і просування на схід, імовірно, йдеться про створення угруповання для прориву.

Таке припущення висловив і дослідник Conflict Intelligence Team, що стежить за перебігом процесу у Гаазі, Кирило Михайлов.

Імовірно, йдеться про Григорівку, що біля Маринівки, де перебували відрізані українські війська на південь від Савур-Могили. До ймовірного місця, звідки ЗРК «Бук» запустив ракету по рейсу MH17, звідси близько 16 кілометрів.

У разі прориву в цьому районі українські підрозділи могли розраховувати і на підтримку авіації, з якою і мала боротися ППО бойовиків.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)