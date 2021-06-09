Свідок розповів у Гаазі, звідки «Бук» вдарив по МН17. Це збіглося з розслідуваннями

У окружному суді Гааги, де проходять слухання у справі про збиття літака «Боїнг»​ рейсу MH17 у липні 2014 року, вперше були заслухані показання свідків. Вони чи то бачили пересування ЗРК «​Бук»​, чи запуск ракети цієї ЗРК, чи потрапляння її в літак ракети. Радіо Донбас.Реалії покаже, як збіглися ймовірне місце запуску ракети за версією слідства, експертів з Нідерландів та Бельгії, а також інших джерел.

Судові слухання у справі про катастрофу MH17 в Гаазькому суді йдуть з весни 2020 року, але слухання по суті почалися нещодавно. Прокуратура Нідерландів вже висунула звинувачення у вбивстві пасажирів літака проти трьох громадян Росії (Ігор Гіркін («Стрєлков»), Олег Пулатов, Сергій Дубинський) і одного громадянина України (Леонід Харченко).

Один зі свідків, свідчення якого розглядає суд, якраз входив до групи Леоніда Харченка. Він розповів, що перебував на блокпосту неподалік Первомайського, де, за версію (JIT) Міжнародної слідчої групи, бельгійських експертів та експертів з Нідерландів, знаходиться точка запуску ракети ЗРК «БУК».

На наступній карті позначені зона ймовірного запуску ракети ЗРК «БУК», за версією залучених до розслідування бельгійських експертів та за версією експертів з Нідерландів. Червоною крапкою позначене ймовірне місце запуску, за версією JIT. Раніше на це ж місце вказували і журналісти, що розслідували катастрофу. Воно знаходиться за кількасот метрів від перехрестя з блокпостом угруповання «ДНР», на якому перебував один зі свідків. На це ж місце вказала розвідка Нідерландів.

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Зокрема, вказане місце запуску знайшли та навіть сфотографували журналісти Крістофер Міллер та Роланд Оліфант.

Частину поля, що, за версією слідства, загорілося після запуску з нього ракети, можна відстежити за допомогою застосунку Google Earth. На супутникових знімках цього місця добре видно шматок поля, що був пошкоджений 16 липня 2014 року. А на наступному супутниковому знімку за 21 липня 2014 року вже є пошкоджена вогнем ділянка.

Всі ці ділянки на момент катастрофи і донині перебувають на непідконтрольній Києву частині Донецької області.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 із Амстердама (Нідерланди) в Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту.

За узгодженням із Україною, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих. У міжнародну Спільну слідчу групу (JIT), яка розслідує обставини збиття рейсу MH17, входять представники Нідерландів, Бельгії, Австралії, Малайзії й України.

У травні 2018 року міжнародна Спільна слідча група дійшла висновку, що лайнер був збитий ракетою з комплексу «Бук», що належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, яка базувалася в Курську.

9 березня 2020-го судова колегія почне розгляд першої кримінальної справи за підсумками розслідування причин катастрофи літака.

3 лютого прокуратура Нідерландів висунула звинувачення чотирьом підозрюваним у справі щодо збиття літака рейсу МН17 в небі над Донбасом у липні 2014 року – трьом громадянам Росії і одному України.

Росія, попри дедалі більше число свідчень, продовжує заперечувати свою причетність до збиття літака і заявляє, що оприлюднені наразі матеріали Спільної слідчої групи не містять ніяких твердих доказів.

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