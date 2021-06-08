У справі MH17 виступив свідок, який бачив «Бук» і випущену ракету

В окружному суді Гааги, де триває процес у справі про збиття малайзійського «Боїнга» над Донбасом у липні 2014 року, 8 червня виступив свідок, який бачив влучання в літак ракети з «Бука». Ця людина входила до групи сепаратиста Леоніда Харченка, пише в твітері представник Conflict Intelligence Team (CIT).

За його словами, цей свідок розповів, що охороняв перехрестя, а потім почув звуки гусеничної машини і побачив у тіні дерев ЗРК «Бук». «Незабаром після проїзду «Бука» він почув вибух і побачив політ ракети по кривій. Свідок показав, що ракета вибухнула біля кабіни літака, після чого лайнер пішов донизу штопором. Військових літаків він поблизу літака не бачив і дуже здивувався, що по лайнеру стріляли. Далі, за словами свідка, поблизу перехрестя він побачив «Бук» без однієї ракети. Незабаром після пострілу він побачив, що «Бук» поїхав», – передає представник CIT слова свідка, сказані в суді.

«Свідок каже, що після цього група швидко поїхала до Донецька, і бажає, щоб у залі суду повторили, що він жалкує про всіх загиблих. Цікаво, що таймлайн, який вказує свідок, не збігається з реальністю, а свідчення його відрізняються від допиту до допиту», – повідомляє представник CIT.

Слухання у справі про катастрофу «Боїнга» рейсу MH17 в Гаазькому суді тривають із березня 2020 року, слухання по суті розпочалися цього тижня. Прокуратура Нідерландів висунула звинувачення у вбивстві пасажирів «Боїнга» проти трьох громадян Росії і одного громадянина України (це колишній полковник ФСБ Росії Ігор Гіркін (Стрєлков), колишній підполковник російських повітряно-десантних військ Олег Пулатов, росіянин Сергій Дубинський і громадянин України Леонід Харченко), заявивши про їхню причетність до катастрофи літака.

Інфографіка: MH17: хронологія подій

Суддя Гендрік Стінгейс тоді зазначив, що суд має намір «простежити весь ланцюжок аж до російського командування», а Дубинського, Гіркіна, Пулатова і Харченка судитимуть окремо – в межах одного судового процесу. Їм висунуті звинувачення за статтями 168 і 289 Кримінального кодексу Нідерландів – у навмисному знищенні літака і в умисному вбивстві. Обидві статті передбачають покарання до довічного ув’язнення.

Літак «Малайзійських авіаліній», який виконував рейс МН17, був збитий улітку 2014 року в Донецькій області. Тоді загинули 298 людей, громадяни 17 держав. За версією міжнародної слідчої групи, літак був збитий ракетою, випущеною установкою «Бук» російського виробництва, розміщеної неподалік від міста Сніжне на території, яку контролювали бойовики угруповання «ДНР», а сама установка належала 53-й зенітно-ракетній бригаді російської ППО з Курська. За версією слідчих, установку доставили з Курської області Росії незадовго до пострілу.