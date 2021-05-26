У Нідерландах розпочалося виїзне судове засідання у справі MH17

У Нідерландах 26 травня розпочалося виїзне судове засідання у справі про катастрофу малайзійського «Боїнга», що виконував рейс MH17, повідомляє Euronews. Процес відбувається в наметовому містечку на військовій авіабазі Гіллз-Рієн, де зберігаються уламки літака, зібрані на місці трагедії.

Захід організований за заявою прокуратури, яка запросила огляд кабіни загиблого лайнера. Сторона обвинувачення має намір підтвердити своє припущення про влучання ракети в ліву частину літака.

Досудовий етап розслідування закінчився наприкінці 2020 року, коли судді відхилили прохання сторони захисту про те, щоб розглянути версію про причетність українських військових до загибелі літака.

У результаті катастрофи «Боїнга» 17 липня 2014 року в небі над Донбасом загинули 298 людей, більшість із них були громадянами Нідерландів. Звинувачення висунуті проти чотирьох осіб з числа підтримуваних Росією бойовиків. Троє з них громадяни Росії, один – громадянин України. Усі вони відкидають причетність до авіакатастрофи і до суду не з’явилися.

Слідство вважає доведеним, що літак був збитий з установки, що належала російським військовим. Ще не з’ясовано, хто саме віддавав наказ стріляти по літаку, а також чи була атака на пасажирський літак навмисною.

Російська влада заперечує будь-яку причетність до катастрофи «Боїнга». Тодішній ватажок бойовиків, громадянин Росії Ігор Гіркін стверджує, його підлеглі «Боїнг» не збивали, прямо не відкидаючи, що його могли збити, наприклад, російські військові.