Суд не встановив канал витоку розмов фігуранта справи MH17

Суд в Нідерландах підтвердив факт витоку телефонних розмов Сергія Дубинського, фігуранта справи про катастрофу малайзійського Boeing в небі над Українрю в 2014 році, але не встановив, як записи потрапили до ЗМІ. Про це повідомив головуючий суддя Гендрік Стінгейс.

Він додав, що судовий слідчий в Нідерландах опитав представників концерну «Алмаз-Антей», російської коммпанії, яка виробляє установки «Бук», якими, за даними слідства, було збито літак.

«Минулих вихідних в програмі Nieuwsuur обговорювалася дана судова справа. Повідомлялося, що була виявлена нова інформація – перехоплені телефонні розмови. Суд, який називають відповідальним за досьє, розслідував, як стався витік інформації зі справи. Співрозмовник не був встановлений», – сказав Стінгейс.

«Ми опитали експертів з Аерокосмічного центру Нідерландів, Королівської військової академії Бельгії і російського «Алмаз-Антея». Їх опитали окремо. Тепер вони будуть опитані разом», – додав суддя.

Бойовик під псевдонімом «Хмурий», Дубинський був заступником колишнього російського співробітника спецслужб, який називав себе «міністром оборони ДНР» Ігоря Стрєлкова (Гіркіна). В рамках розслідування були вивчені тисячі телефонних дзвінків Дубинського до, під час і після катастрофи лайнера «Малайзійських авіаліній», пише NOS. Переговори, як стверджується, перехопили українські спецслужби. Більше десятка записів були оприлюднені Міжнародною слідчою групою.

Аналіз переговорів, що не розголошувалися, дозволяє говорити, що вплив Росії на сепаратистів у Донбасі зростав з початку липня 2014 року. Москва, як стверджується, була залучена в військово-стратегічні рішення. Зокрема, як випливає зі слів Дубинського, саме в Москві ухвалювалося рішення про те, що загони «сепаратистів» під командуванням Стрєлкова (Гіркіна) залишать місто Слов'янськ.

Озброєні і підтримувані Росією сепаратисти, за твердженням розслідувачів, отримували в той час засоби зв'язку, захищені від прослушки. До постачання апаратури, як стверджується, мало відношення ФСБ. У день авіакатастрофи 17 липня Дубинський повідомив, що має прямий контакт з Москвою. За даними журналістів, його командир Ігор Стрєлков вів переговори з російською стороною «на вищому рівні».

На записах чутно, як в той же день Дубинський говорить про ракетну установку «Бук» на підконтрольній сепаратистам території. За словами Дубинського, зброя була необхідна для ймовірного відбиття атак винищувачів армії України в районі міста Мар'їнка. За даними слідства, саме ракетою з «Бука» і був збитий пасажирський літак.

Приблизно через пів години після аварії «Боїнга» в небі над Донбасом Дубинський, як випливає з прослуховувань, дізнався від сепаратистів, що вони нібито збили український винищувач. Дубинському знадобилося майже дві години для того, щоб з'ясувати, що в цей же час був збитий пасажирський літак. Дубинський зажадав роз'яснень. Його товариші по службі відповіли, що «Боїнг» був збитий українським військовим літаком. Після цього сепаратисти нібито збили з «Бука» винищувач. З прослушок неясно, хто саме віддав наказ стріляти з «Бука».



Про те, що сепаратисти нібито збили український винищувач, повідомив 17 липня 2014 року, через кілька хвилин після катастрофи «Боїнга», паблік «Зведення від Стрєлкова Ігоря Івановича». Після того, як стало відомо, що розбився «Боїнг», запис був видалений, проте він встиг широко розійтися по мережі інтернет.

В результаті катастрофи «Боїнга» 17 липня 2014 року загинули 298 осіб – більшість громадяни Нідерландів. Звинувачення висунуті проти чотирьох осіб, які мали відношення до сепаратистам. Троє з них громадяни Росії (Ігор Гіркін, Сергій Дубинський і Олег Пулатов), один – громадянин України. Суд в Нідерландах почався в березні 2020 року. Всі вони відкидають причетність до авіакатастрофи. Жоден з них не з'явився в суд. Тільки один обвинувачений – Олег Пулатов – представлений адвокатами. Його представники не відповіли на запит NOS з проханням про коментарі.

Слідство вважає доведеним, що літак був збитий з установки, що належала російським військовим. Ще не з'ясовано, хто саме віддавав наказ стріляти по літаку, а також чи була атака на пасажирський літак навмисною, або його збили помилково.

Російська влада заперечує будь-яку причетність до катастрофи «Боїнга». Стрєлков-Гіркін на всі питання про катастрофу відповідає, що сепаратисти під його командуванням «Боїнг» не збивали – прямо не відкидаючи, що його могли збити, наприклад, російські військові.