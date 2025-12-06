ДСНС: у Чернігові сили РФ завдали удару по критичній інфраструктурі

Російські військові в ніч проти 6 грудня атакували Чернігівщину ударними безпілотниками. Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Чернігові й Чернігівському районі армія РФ вдарила по об’єктах критичної інфраструктури.

У Корюківському районі, за повідомленням, зафіксовані влучання у житловому секторі й по цивільному обʼєкту.

«Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежі, що виникли внаслідок ударів. Інформації про постраждалих не надходило», – йдеться в повідомленні.

Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус уточнив, що в Чернігівському районі «Герань» влучила по обʼєкту енергетики. «На місці прильоту виникла пожежа, яку загасили. Без світла були населені пункти на Чернігівщині та Ніжинщині. Частину вже вдалося заживити», – написав він у телеграмі.

У Чернігові, за його словами, російський дрон вдарив по ключовому обʼєкту теплоенергетики.

«У Ніжинському районі – на Борзнянщині – також було влучання по енергообʼєкту. Частина абонентів без світла. Сьогодні багато роботи у наших енергетиків. Подекуди застосовуються додаткові черги відключень чи аварійні відключення світла», – написав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.