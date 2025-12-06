Зеленський у День ЗСУ: військові на полі бою роблять усе, щоб Україна мала впевненість за столом переговорів

Президент Володимир Зеленський у звернення з нагоди Дня Збройних сил України наголосив на важливості дій українських військових на фронті для переговорної позиції України.

«Саме цьому – боротьбі за справедливий мир для нас усіх – присвячені і ці роки, і ці дні. Я дякую військовим, які на полі бою роблять усе, щоб Україна мала впевненість за столом переговорів. Мала гідність. Мала сильні аргументи. Україна все це має. Бо має вас», – йдеться у зверненні.

6 грудня відзначають День Збройних сил України. Верховна Рада вирішила встановити в Україні це свято в 1993 році. «Встановити в Україні свято – День Збройних сил України, яке відзначати щорічно 6 грудня – у день прийняття Верховною Радою України в 1991 році Закону України «Про Збройні сили України», – йшлося в постанові парламенту.

У США цими днями перебувають українські переговорники: секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров і начальник Генерального штабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов. Вони проводять переговори зі спеціальним посланцем президента США Стівеном Віткоффом і радником й зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Як повідомили сторони, зустріч «зосереджена на просуванні реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру в Україні».