На протяжении семи лет войны на Донбассе Россия отрицает присутствие своих войск и техники на украинской территории и контроль над группировками «ДНР» и «ЛНР». Радио Донбасс.Реалии собрало главные расследования о российском участии в конфликте, который, по данным ООН, унес жизни 13 тысяч человек.
Atlantic Council
Доклад американского неправительственного центра Atlantic Council Hiding in Plain Sight: Putin’s War in Ukraine («Прячась у всех на глазах. Война Путина против Украины»). Оригинал и русский перевод украинского расследовательского сообщества Informnapalm. Здесь – факты о закрашивании опознавательных знаков российской военной техники, перечисление ее типов, свидетельства об артиллерийском прикрытии группировок «ЛДНР» с территории России (спутниковые данные, анализ воронок от взрывов и информация из открытых источников подтверждают, что значительное количество обстрелов было совершено с территории России, а не Донецкой и Луганской областей), сокрытие гибели российских солдат в Украине и участие 4-х тысяч военнослужащих регулярной армии ВС РФ в боях на территории Украины в августе 2014-го года. А в 2021-м аналитик Atlantic Council начертил линию обороны по расположению российских радиолокационных станций.
InformNapalm
База данных российских военных, подразделений и техники, побывавших в разное время на Донбассе, от украинских расследователей. Здесь идентифицированы около 2500 российских военнослужащих и 101 подразделение регулярных войск, замеченных на территории Украины, а также 53 вида военной техники армии России.
Bellingcat
Журналисты со всего мира, работающие с открытыми источниками, авторы самого большого количества расследований о войне на востоке Украины. Поделим их на категории.
Участие конкретных бригад Вооруженных сил России в войне на Донбассе:
6-я танковая бригада: часть 1, часть 2
136-я мотострелковая бригада
Перемещение российской техники по территории Украины:
Отчеты о местах пересечения границы военными и техникой России – Russia’s Path(s) to War и Ukraine Conflict Vehicle Tracking Project
Виды вооружений, которые перебрасывались из России в Украину:
Российские БМП
Российские МСТА-С
Российские танки Т-90
Российский «Бук», из которого был сбит «Боинг» МН-17: часть 1, часть 2
Люди:
Спецназовцы, погибшие на украинской территории
Бой российских войск с украинскими пограничниками под Красной Таловкой (основано на документах, полученных хакерской группой «Украинские кибервойска»)
Боевики, вероятно причастные к сбитию «Боинга» МН-17
Обстрел микрорайона Восточный в Мариуполе под командованием российских офицеров
Артиллерийские обстрелы украинской территории с территории России: часть 1, часть 2
VICE и журналист Саймон Островский
Благодаря селфи в социальных сетях одного из российских военных, а именно танкиста из Бурятии Бато Дамбаева, журналист установил еще два подразделения армии России, которые принимали участие в боях на Донбассе. Это 37-я мотострелковая и 6-я танковая бригады, которые базируются в Бурятии. История Бато Дамбаева легла в основу фильма Саймона Островского Selfie Soldiers для американского телеканала VICE.
Conflict Intelligence Team (CIT)
Группа российских независимых блогеров, занимающихся расследованием обстоятельств вооруженных конфликтов (в основном в Сирии) по открытым источниками. Они тоже идентифицировали 6-ю танковую бригаду из России в боях за Дебальцево. Весной 2021-го CIT наблюдалf за стягиванием российских войск к границе Украины.
Радио Свобода
Российское оружие, не состоящее на вооружении Украины:
Танк Т-72Б3, БМП-97, РЛС «Аистенок», БПЛА «Форпост», зенитный ракетно-пушечный комплект «Панцирь-С1»
Российские средства радиоэлектронной борьбы на Донбассе
Российское вооружение, опознанное на параде в Донецке
Российский управляемый 152-мм артиллерийский снаряд «Краснополь»
Российский радиолокационный комплекс «Зоопарк-1»
Снайперы и идентификация их оружия, закупленного армией России на Западе
Использование беспилотника «Застава», закупленного Россией у Израиля
Захваченные украинские боеприпасы в Крыму зафиксированы на Донбассе
Свидетельства боевиков:
Признания участников вооруженных формирований в получении военной помощи из России
BBC
Имена российских военных, вероятно, погибших в Украине
Интервью с сестрой погибшего в Украине российского военного
Интервью со спецназовцем вооруженного формирования «ДНР» о российском командовании
«Коммерсант»
Репортаж о судьбах русских солдат, воюющих в Украине
Россия отрицает причастность к конфликту на Донбассе. Официально Кремль объясняет наличие у боевиков оружия тем, что «оно было найдено в шахтах».
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