Територія критичної важливості: куди націлилася Росія?

Російська армія може забрати море у України? Війна України та Росії на Донбасі. «ДНР» і «ЛНР» поповнюють армію бойовиків. Донецьк сьогодні. Ексклюзивні зйомки. Зброя для української армії. Як підтримують Україну інші країни?