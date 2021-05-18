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18 травня 2021, Київ 10:27
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Як Україна здатна захиститися від російських «Іскандерів» і «Калібру»?

Як Україна здатна захиститися від російських «Іскандерів» і «Калібру»?
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Як Україна здатна захиститися від російських «Іскандерів» і «Калібру»?

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На тлі масштабної ескалації між бойовиками палестинського угруповання «Хамас» і Ізраїлем свою високу ефективність у черговий раз показала протиракетна система «Залізний купол». За твердженням представників Армії оборони Ізраїлю, система протиракетної оборони (ПРО) змогла нейтралізувати 90 відсотків ракет, які випустили з території Смуги Газу. У той же час, українська протиракетна оборона, не дивлячись на погрози з боку Росії, має досить обмежені можливості. Чим зараз Збройні сили України можуть захиститися від російських «Іскандерів» і «Калібру»? Що пропонує український воєнпром? Які іноземні системи хоче отримати українська армія?

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