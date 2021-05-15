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15 травня 2021, Київ 10:45
Суспільство

Протоієрей Костянтин Холодов: «Капелан в українській армії повинен бути військовослужбовцем»

«Якщо капелан отримав поранення, лікуватися буде за власний кошт – в госпіталь дорогу йому закрито, бо він не є військовослужбовцем»

Усталену думку «на війні атеїстів не бува» священик Православної церкви України, головний військовий капелан Антитерористичної операції у 2015-2016 роках протоієрей Костянтин Холодов трохи виправляє. «Атеїсти зустрічаються, – каже він. – Але то рідкісні випадки. Чим вищі небезпека й вірогідність загинути, тим щиріше людина звертається до Бога. Буває, сам-на-сам. А інколи солдат або офіцер хоче, щоб у таку мить поруч знаходився священик, щоб разом помолився, сповідав, причастив».

Чому тепер військових капеланів на фронт відправляється значно менше ніж у гостру фазу російсько-української війни? Яким має бути статус військового духовенства в Україні, де Церква відділена від держави? Чому військовий капелан повинен бути військовослужбовцем, а не працівником Збройних сил України, як нині?

Про це Радіо Свобода поговорило із Костянтином Холодовим – заступником голови Синодального управління військового духовенства ПЦУ, співавтором проєкту №4626 «Закону про Службу військового капеланства». На пленарному засіданні 29 квітня 2021 року розгляд цього законопроєкту Верховна Рада відклала.

– Доводилось й чути, й читати точку зору, мовляв, навіщо державі утримувати військових капеланів, якщо Церкву в Україні від держави відділено. Що відповісте?

Ви не Церкву фінансуєте. Ви маєте фінансувати військовослужбовця, якого делегувала Церква для духовного служіння у війську

– Саме так стосовно законопроекту науково-експертна комісія Верховної Ради й аргументувала: «так не може бути, ми не можемо фінансувати Церкву». Панове, ви не Церкву фінансуєте. Ви маєте фінансувати військовослужбовця, якого делегувала Церква для духовної місії, духовного служіння у війську.

Модель, яку ми запропонували в законопроекті після року співпраці над ним представників різних (крім однієї) конфесій в робочій групі, дозволяє вирішити низку проблемних питань військового капелана одним-єдиним пунктом – він повинен бути військовослужбовцем. Нині ж військові капелани в Збройних силах України мають статус «працівник», тобто укладають трудову угоду зі ЗСУ.

Зауважу, що в світі існують держави ще більше секуляризовані ніж наша («saecularis» з латини – світський, мирський, умовно це перехід держави до світських (нерелігійних) взаємовідносин – ред.). Україна не одна така в світі, де Церкву відділено від держави.

Законопроєкт ми готували враховуючи як наші внутрішні проблеми, так і з оглядом на досвід світовий, тісно співпрацюючи, наприклад, з країнами Балтії. Там армії створювалися з нуля вже за стандартами НАТО, і там духовний персонал – частина Збройних сил, а військові капелани є офіцерами.

Гарну модель військового капеланства усталено в Польщі, але сумніваюся, що у нас така прижилася би.

В Збройних силах України деінде (у тому числі на вищих управлінських ланках) менталітет залишився совєцьким: «релігія – зло». Водночас солдати, їхні батьки, та й самі священики хочуть, щоб капелан знаходився поруч із військовослужбовцем там, де воякові найважче.

Військовий капелан Костянтин Холодов у Краматорську, 2016 рік
Військовий капелан Костянтин Холодов у Краматорську, 2016 рік

– Запропонована модель передбачає, щоб військовий капелан у Збройних силах України, інших мілітарних формуваннях був військовослужбовцем. Чому це важливо?

Не придумувати собі роботу, а працювати згідно із розробленим планом, звітувати перед командиром і тим, хто цей план спустив зверху

– Як я вже говорив, нині капелан є працівником Збройних Сил України відповідно до наказу міністра оборони від 2016 року. Не військовослужбовцем, який служить за контрактом, а працівником за трудовою угодою. Такий стан речей показав себе як недієвий та неефективний.

Одне із найголовніших питань стосується функціональних обов’язків військового капелана. Не має бути так, що прийшов він у військову частину й не знає, що йому робити: чи то святити казарму, чи вести бесіду з солдатом... Це ж армія, обов’язки у військовій частині повинні бути прописаними, особливо, якщо ти працюєш із особовим складом. Планувати, організовувати, виконувати, давати вказівки. Не придумувати собі роботу, а працювати згідно із розробленим планом, звітувати перед командиром і тим, хто цей план спустив зверху.

– До речі, кому підпорядковується капелан? Командиру підрозділу чи Церкві?

– І командиру підрозділу, і Церкві, оскільки він священик, а капеланство є місією церкви.

Військові капелани Православної Церкви України на Дні незалежності України, 24 серпня 2018 року
Військові капелани Православної Церкви України на Дні незалежності України, 24 серпня 2018 року

Далі ще один суттєвий мінус: нещодавно працівникам ЗСУ скоротили заробітну плату. Якщо кілька місяців тому капелан отримував 7 тисяч гривень на місяць, то сьогодні – 5 тисяч, а серед капеланів є такі, кого взагалі поставили на півставки.

Надбавок, як у військовослужбовців, за першу-другу лінії в зоні бойових дій немає, а перебування на війні потребує забезпечення – речового, продовольчого. Їсти він не має права разом із особовим складом, бо не стоїть на котловому забезпеченні.

Звісно, що «голим-босим-голодним» його не залишать. Хоча був, скажімо, прецедент, коли контролюючі органи наклали штраф на військову частину, де в солдатській їдальні разом із усіма обідав священик. На його харчування гроші не виділяються, а він їсть, значить, одного солдата не догодували. Така от логіка перевіряючих.

Якщо капелан отримав поранення, лікуватися буде за власний кошт – в госпіталь дорогу йому закрито, бо він не є військовослужбовцем. У разі його загибелі виплати родина не отримає.

Тому командири зараз нечасто відсилають військових капеланів у зону бойових дій. Нині на фронті значно менше військових священиків ніж було, скажімо, у 2015-2017 роках.

Ми повинні не йти всупереч законам, а бути прикладом їхнього виконання. Віруючі люди поважають свою державу та її закони

Зрозуміло, що й їжа знайдеться, й одяг волонтери привезуть. Але це категорично неправильно – ми повинні не йти всупереч законам, а бути прикладом їхнього виконання. Віруючі люди поважають свою державу та її закони.

Тому ми хочемо, щоб цей аспект був вирішений. А це може статися лише в один спосіб – коли капелан буде військовослужбовцем. Як цивільний відповідного соціального пакету він не отримає.

– Духовний персонал користується захистом відповідно до Женевських конвенцій 1949 року. Чи траплялися випадки загибелі військових капеланів у російсько-українській війні, що триває восьмий рік?

– Конкретно від кулі, дякувати Богові, ніхто з священиків не загинув. Проте чимало серед нас втратили на війні своє здоров’я. Є священики з контузіями, з набутими на війні хворобами. Були такі, що померли від цих захворювань. Їхав на війну здоровим, повернувся і в 45 років його не стало через інсульт. Так в нас померли два капелани.

– Якою передбачається проєктом закону відповідність військових звань і штатних посад?

– Після призову солдатом і проходження курсів капелан отримує військове звання або молодшого лейтенанта, або лейтенанта. Далі він йде на приготовану посаду: якщо капелан батальйону, то це буде капітанська посада. Капелан бригади – посада майора або підполковника.

Військові капелани на презентації видання Українського інституту національної пам’яті «Капелани. На службі Богу і Україні», 5 грудня 2019 року
Військові капелани на презентації видання Українського інституту національної пам’яті «Капелани. На службі Богу і Україні», 5 грудня 2019 року

– Чим був не такий попередній проєкт Закону про військове капеланство, який Верховна Рада VIII скликання навіть ухвалила в першому читанні?

Закон забороняє допускати на режимні об’єкти представників релігійних спільнот, центри яких знаходяться в державі, що здійснила агресію проти України

– Він був так би мовити «велосипедом із квадратними колесами». В тому законопроекті йшлося про створення Асоціації капеланів як юридичної особи, що надаватиме послуги Збройним силам України. Які такі «послуги»? Таке взагалі могли придумати люди без жодного уявлення про капеланську службу й про те, як вона має виглядати.

Хоча маю визнати: нині набагато важче займатися темою військового духовенства в армії. Тема дещо перезріла – робити це треба було ще в 2014-2015 роках, у гостру фазу війни.

– Як у запропонованому вами проєкті №4626 «Закону про Службу військового капеланства» врегульовано питання московського патріархату? Чи є у Збройних силах України капелани від УПЦ (МП)?

– Про московський патріархат в законопроєкті не йдеться взагалі. Але є одна норма, яка відсилає до закону, який забороняє допускати на режимні об’єкти представників релігійних спільнот, центри яких знаходяться в державі, що здійснила агресію проти України. Тобто представник такої організації не має права бути в українському війську.

Щодо священика від московського патріархату, один такий нині є в бригаді тактичної авіації під Києвом. І виходить, перебуває він там всупереч закону.

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    Ірина Назарчук

    Із 2017 року пишу та знімаю для Української редакції Радіо Свобода. З матеріалом «Попри стереотипи: жінки на військовому флоті» стала переможницею конкурсу ООН для журналістів «Публікації для змін. Україна на шляху сталого розвитку». Закінчила Одеський національний університет. Працювала на радіостанціях, телеканалах, в інформаційних агентствах Одеси. Пройшла кілька навчальних курсів «Інтерньюз-Україна».

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